Коронавирус в Башкирии на 14 сентября 2020 года: от COVID-19 скончалась 40-летняя женщина

У 31-й жертвы коронавируса были проблемы с органами дыхания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 14 сентября 2020 года в республике выявлено 32 новых случаев заражения COVID-19. По данным регионального Минздрава, всего с начала пандемии количество заболевших достигло 8193 человека.

В больницах по всей Башкирии остаются 39 человек с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся всего один пациент. Никто из госпитализированных не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 509 жителей – у них болезнь протекает в легкой форме.

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За минувшие сутки с выздоровлением выписались только семь человек. Всего за время эпидемии переболели COVID-19 и выздоровели 7614 человек.

НОВЫЙ СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА – УМЕРЛА 40-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА

В Башкирии зафиксирован очередной, 31-й случай смерти от коронавирусной инфекции. Как пояснили в Минздраве РБ, в больнице города Салавата скончалась 40-летняя женщина. В анамнезе у нее значится болезнь органов дыхания. Отметим, что это уже второй летальный исход от COVID-19 за текущий месяц.