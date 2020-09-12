Коронавирус в Башкирии на 12 сентября 2020 года: на следующей неделе вновь откроются клубы, кружки и секции

В больницах республики продолжают лечиться 47 больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии.

По данным на утро, 12 сентября, количество заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 8131 человек. За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось на 30. В Минздраве республики сообщили, что в тяжелом состоянии находятся 2 пациента. Никто из них не подключен к аппаратам ИВЛ. Количество смертей от коронавируса в регионе по-прежнему не изменилось – за все время эпидемии в Башкирии умерли 30 пациентов.

В больницах республики продолжают лечиться 47 больных коронавирусом. Еще 516 человек получают лечение амбулаторно. Количество выписанных за сутки больных составляет 97 человек. Всего за время пандемии новой коронавирусной инфекции в республики переболели 7538 человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще у 101 пациента. В то же время с полным выздоровлением выписались 85 человек.

По данным Минздрава Башкирии за сутки специалисты провели 8443 исследования на коронавирус, обследовано 8068 человек.

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ОТКРЫВАЮТСЯ КЛУБЫ И СЕКЦИИ

Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на портале правовой информации 11 сентября.

В документе говорится, что на следующей неделе, с 15 сентября, вновь заработают молодежные клубы, кружки, секции, центры.

Также согласно поправкам в указ, на матчи РПЛ и КХЛ и других команд в профессиональных лигах разрешается «при строгом соблюдении санитарных требований и заполнении зрительских трибун не более 50% от вместимости» стадионов.

Вернутся и официальные спортивные и физкультурные мероприятия для спортсменов старше 18 лет. Условия те же – строгое соблюдение санитарных требований и заполняемость трибун не более 50%.