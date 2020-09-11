Коронавирус в Башкирии на 11 сентября 2020 года: что известно от 30 жертве COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Редакция «КП-Уфа» продолжает информировать жителей республики о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии.

По данным на утро, 11 сентября, количество заболевших коронавирусом в Башкирии составляет 8101 человек. За минувшие сутки количество пациентов увеличилось на 29. В Минздраве республики сообщили, что в тяжелом состоянии находятся 2 пациента. Никто из них не подключен к аппаратам ИВЛ.

В больницах республики лечатся 47 больных коронавирусом. Еще 583 человека получают лечение амбулаторно. Количество выписанных за сутки больных составляет 149 человек. Общее число излечившихся – 7441.

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К сожалению, за минувшие сутки зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса в Башкирии.

В Минздраве республики сообщили, что умершим оказался 85-летний мужчина из Уфы. Врачи не раскрывают его личность, но рассказали, что при жизни пациент имел серьезные проблемы с сосудами и гипертоническую болезнь, которая дала осложнение на почки.

Таким образом, количество умерших от COVID-19 в Башкирии составляет 30 человек.