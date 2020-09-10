Башкирия хочет ввести в рацион школьного и больничного питания конину

Власти Башкирии окажут поддержку коневодам Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Башкирии полуфабрикаты из конины могут использовать в рационе учебных и медицинских организаций. О готовности поставлять такую продукцию заявили фермеры-коневоды из Абзелиловского и Баймакского районов во время совещания «Сельский час» с главой региона Радием Хабировым.

Как отметил председатель Госкомторговли республики Алексей Гусев, «сейчас проводятся консультации с диетологами, чтобы включить конину в рацион больничного питания». Чиновник надеется, что цены на продукцию фермерских хозяйств будут «приемлемы».

Предложение от фермеров поступила на совещании "Сельский час" с главой Башкирии / фото: glavarb.ru

Сами предприниматели отметили, что у них есть сложности с производством мясных полуфабрикатов и участием в госзакупках. Хабиров предложил проработать вопрос о предоставлении им субсидий для создания племенных репродукторов и убойных цехов. Глава Башкирии поставил эту задачу Минсельхозу.

– Если фермеры Зауралья сообща представят такие проекты, то мы непременно рассмотрели бы их […] и оказали существенную помощь из бюджета. Жду вас через месяц с конкретными идеями, – сказал руководитель республики.

Напомним, ранее в Башкирии родители выражали недовольство школьным питанием. Власти в ответ на это заявили, что дети попросту не готовы к здоровому питанию.