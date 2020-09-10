Коронавирус в Башкирии на 10 сентября 2020 года: в Минздраве рассказали, как переболевшему COVID-19 ребенку вернуться в детсад

Всего за время эпидемии в Башкирии переболели COVID-19 и выздоровели 7293 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро, 10 сентября 2020 года, в республике выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19. По данным регионального Минздрава, всего с начала пандемии количество заболевших достигло 8072 человека.

Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, на 10 сентября в больницах по всей республики остаются 47 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Из них в тяжелом состоянии находятся два пациента. К аппаратам ИВЛ никто не подключен. На амбулаторном лечении находятся 703 пациента – у них болезнь протекает в легкой форме.

За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 84 человека. Всего за время эпидемии переболели COVID-19 и выздоровели 7293 человека. Новых летальных случаев от коронавируса в Башкирии не зафиксировано. На утро, 10 сентября, их по-прежнему остается 29.

Внебольничную пневмонию за прошедшие сутки выявили еще у 97 человек. В то же время, выздоровели и выписались 84 пациента, переболевшие внебольничной пневмонией.

За сутки сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии провели 7877 исследований на наличие коронавируса, обследовано 7642 человек.

КАК ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСАД ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

На днях министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, как переболевшему коронавирусом ребенку вернуться в детсад. Как оказалось, алгоритм действий достаточно прост.

- Если ребенок переболел и тест [на коронавирус] отрицательный, то необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому педиатру, который даст соответствующее заключение, и можно возобновить посещение дошкольного учреждения, – заявил Забелин.

Ранее он также рассказал, куда обращаться, чтобы получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.