Коронавирус в Башкирии на 9 сентября 2020 года: где получить справку об отсутствии COVID-19

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«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро, 9 сентября 2020 года, в республике выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. По данным регионального Минздрава, всего с начала пандемии количество заболевших достигло 8042 человека.

Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, на 9 сентября в больницах по всей республики остаются 46 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Из них в тяжелом состоянии находятся трое пациентов. К аппаратам ИВЛ никто не подключен. На амбулаторном лечении находятся 758 пациентов – у них болезнь протекает в легкой форме.

За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 83 человека. Всего за время эпидемии переболели COVID-19 и выздоровели 7209 человек. Новых летальных случаев от коронавируса в Башкирии не зафиксировано. На утро, 9 сентября, их по-прежнему остается 29.

Внебольничную пневмонию за прошедшие сутки выявили еще у 81 человека. В то же время, выздоровели и выписались 93 пациента, переболевшие внебольничной пневмонией.

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За сутки сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии провели 6921 исследование на наличие коронавируса, обследовано 6738 человек.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ КОРОНАВИРУСА

Накануне в Минздраве Башкирии состоялся традиционный брифинг по коронавирусу. В прямом эфире на нескольких электронных площадках и в соцсетях выступили министр здравоохранения республики Максим Забелин и заместитель главного врача Центра эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора по Башкирии Мария Скотарева.

В ходе брифинга Забелин заявил, что жители республики часто спрашивают, где можно получить справку об отсутствии коронавируса.

- Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где будет выдано соответствующее заключение. Отдельной формы справки здесь не существует. На стандартном бланке, по месту требования, будет указано об отсутствии, либо наличии той или иной информации, - заявил министр здравоохранения Башкирии.