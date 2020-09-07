Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии за последнюю неделю

На след убийцы женщины вышли следователи

ЗАРЕЗАЛИ, А РЕБЕНОК ЖДАЛ НА УЛИЦЕ

В канун Дня знаний 31 августа в деревне Урманчино Салаватского района насмерть зарезали 41-летнюю местную жительницу. Убийцей оказалась 55-летняя сестра ее мужа. Утром пьяная женщина завела невестку к себе домой и ударила ее ножом в живот, от чего та скончалась на месте. На крики женщины о помощи сбежались соседи. Жители вызвали медиков. Однако к приезду бригады скорой помощи женщина скончалась. В это время на улице несчастную ждал ребенок, они шли на остановку, чтобы поехать в город. Сыну нужно было купить принадлежности в школу. Полицейские задержали подозреваемую, доставили в отдел и завели на нее уголовного дело. Ранее она уже представала перед судом – дважды за убийство и один раз за причинение легкого вреда здоровью.

РАЗБИЛИСЬ ТРОЕ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ

31 августа в Кигинском районе произошла смертельная авария. На улице Ленина в селе Верхние Киги трое молодых людей влетели на «Ладе Приоре» в дерево на полном ходу. Удар был такой силы, что они получили серьезные травмы и скончались на месте ДТП. В тот вечер молодые люди катались на автомобиле. Сельчане рассказали, что все они были выпившими. В селе дежурил наряд полиции, который решил остановить «Ладу». Но водитель решил проигнорировать требования инспектора и подался в бега. Со слов очевидцев, молодые люди на большой скорости удирали от наряда ДПС. В конечном итоге автомобилист не справился с управлением, выехал в кювет и протаранил дерево. Все трое ребят 20 и 23 лет погибли на месте.

ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО В СТЕРЛИТАМАКЕ

В Стерлитамаке 3 сентября в лесополосе возле дома 18 по улице Московской было найдено тело 46-летней женщины. С несчастной жестоко расправились, перерезали горло, а тело бросили в лесу, где оно пролежало двое суток.

Злоумышленника долго искать не пришлось. Следователи выяснили, что ее зарезал 31-летний знакомый.

- В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружен осколок битого стекла со следами крови, который незамедлительно направлен на дактилоскопическую экспертизу, в ходе которой на стекле обнаружены отпечатки пальцев убийцы, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, - сообщили в следкоме.

Оказалось, что товарищи распивали алкоголь, во время посиделок у них произошел конфликт. Тогда мужчина подобрал с земли осколок битого стекла и нанес им несколько ударов в область шеи жертвы. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После совершения преступления убийца скрылся с места происшествия. Сейчас он задержан.