В Башкирии увеличили плату за вывоз мусора

Операторы по вывозу мусора теперь должны озаботится постройкой мусоросортировочных комплексов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 7 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр экологии Урал Искандаров объявил: новым тарифам на вывоз мусора быть. Чуть раньше о «необоснованности» существующих цен на эту услугу говорил глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона тогда поручил чиновникам и операторам «усовершенствовать» систему оплаты.

В своем докладе министр экологии Башкирии заявил, что с 1 сентября вырастут цены на вывоз твердых коммунальных отходов. Новые квитанции жители республики получат уже в конце этого месяца.

- С 1 сентября по утвержденным тарифам плата граждан составит: по зоне номер один, где оператором выступает МУП «Спецавтохозяйство» – 75 рублей с человека для многоквартирных домов и 76 рублей – для жителей частного сектора. В зоне 2, которая обслуживается «Дюртюлимелиоводстрой» – многоквартирные дома 96 рублей с человека, частные – 77. Зона №3, это «Экосити» - 94 рубля многоквартирные дома, 96 рублей – частные. Зона №4, «Экология Т» - многоквартирные 95 рублей, частные – 96 рублей соответственно, - рассказал Урал Искандаров.

По словам министра, повышение тарифов на вывоз мусора позволит операторам начать строительство мусоросортировочных комплексов, а также новых полигонов по утилизации отходов.

Глава Башкирии подчеркнул, что для отдаленных деревень такие цены также не обоснованные – там мусор вывозят едва ли не раз в месяц, а требовать с жителей будут оплатить те же 70 рублей.

– Тарифы, которые ранее действовали в республике, были одними из самых низких по России. Это решение я принял на период, пока не наладится система вывоза мусора. Пора двигаться дальше, потому что суть работы с мусором заключается не только в вывозе, но и его переработке, – подчеркнул Хабиров. – Меня волнует то, что по индивидуальным жилым домам произошёл существенный рост тарифов. За что же будут платить жители дальних деревень, откуда мусор вывозится, чуть ли не раз в месяц? Справедливым решением здесь должна стать оплата за фактически вывезенные объемы.

Радий Хабиров дал министру экологии неделю на то, чтобы найти логичное решение по таким населенным пунктам.