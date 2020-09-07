Коронавирус в Башкирии на 7 сентября 2020 года: активно болеющих пациентов 834

В стационарах получают лечение 67 человек, из них в тяжелом – 6 человек, на ИВЛ – 1.

Количество заболевших коронавирусом медленно, но верно приближается к восьми тысячам. На утро 7 сентября 2020 года ковид зафиксирован у 7981 пациентов (за сутки +32). Большинство больных, 767 человек, находятся на амбулаторном лечении, у них течение болезни протекает в легкой форме.

В стационарах получают лечение 67 человек, из них в тяжелом – 6 человек, на ИВЛ – 1.

За сутки по выздоровлению выписано 13 человек, всего с начала пандемии 7118.

По данным минздрава, новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, всего умерших – 29.

Напомним, что жизнь в Башкирии возвращается в прежнее русло. С 1 сентября в регионе начнут работать кинотеатры, бани, сауны. Решается вопрос об открытии театров. Основное ограничение остается в силе – речь идет о запрете массового скопления людей, больше 50 человек. Однако, несмотря на это, в Нефтекамске прошел День города массовыми гуляниями, а в Уфе ожидается праздник 11 сентября в честь Дня национального костюма.