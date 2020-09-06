Коронавирус в Башкирии на 6 сентября 2020 года: количество заболевших приближается к восьми тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда – Уфа» продолжает рассказывать читателям о важных новостях, связанных с распространением коронавируса в Башкирии.

Так, по данным на утро, 6 сентября, количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 7949 человек. За минувшие сутки число граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 31 пациента.

В Минздраве Башкирии сообщили, что в больницах республики находятся 66 человек с коронавирусом. 6 из них в тяжелом состоянии, 1 – подключен к аппарату ИВЛ. Еще 749 пациентов получают лечение от COVID-19 амбулаторно.

Количество больных внебольничной пневмонией, по официальным данным, за сутки выросло на 97 человек. 89 пациентов выписали по выздоровлению от этой болезни.

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Росстат опубликовал статистику убыли населения регионов страны за июль 2020 года. По официальным данным, у восьмерых жителей Башкирии коронавирус стал официальной причиной смерти. Еще у одного умершего человека коронавирус «не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на осложнения».

Согласно официальным данным, больше всего погибших граждан с официальным диагнозом COVID-19 в ПФО в Нижегородской и Ульяновской областях. Здесь коронавирус стал причиной смертей 189 и 141 человек.