Коронавирус в Башкирии на 5 сентября 2020 года: в Нефтекамске организовали концерт в честь Дня города

За прошедшие сутки в регионе специалисты провели 8792 исследований на коронавирус

Редакция «КП-Уфа» продолжает сообщать жителям республики актуальную информацию о распространении коронавируса в Башкирии.

По данным регионального Минздрава на утро, 5 сентября, за сутки в Башкирии зафиксировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев опасной инфекции в республике достигло 7918 человек. В тяжелом состоянии из-за COVID-19 находятся семь пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В больницах продолжают лечение 65 человек. Еще 746 пациентов находятся на амбулаторном лечении – у них заболевание проходит в легкой форме.

На 5 сентября 2020 года новых летальных случаев от COVID19 в Башкирии не зарегистрировано. Всего с начала пандемии коронавируса в республике скончались 29 человек.

За минувшие сутки в Башкирии с полным выздоровлением выписались 111 человек. Всего с начала пандемии в республике переболели COVID-19 и вылечились 7078 человек.

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Если говорить о зарегистрированных случаях внебольничной пневмонии, то за сутки врачи зарегистрировали 94 новых пациента. Выписали по выздоровлению 73 человека.

За прошедшие сутки в регионе специалисты провели 8792 исследований на коронавирус, медики обследовали 8185 пациентов.

КОНЦЕРТ В НЕФТЕКАМСКЕ

На днях в Нефтекамске в честь Дня города состоялся бесплатный концерт российской народной певицы Надежды Бабкиной. Посмотреть на выступление, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса, собрались сотни горожан. Отметим, по состоянию на 3 сентября в Нефтекамске официально зарегистрировано 523 случаев коронавируса – это второй город в Башкирии по количеству инфицированных.