Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Появление в регионе нефтяных вышек и нефтеперерабатывающих заводов в далекие 1930-е годы фактически предопределило дальнейшую судьбу Башкирии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который традиционно отмечается в первое воскресенье сентября, «Комсомолка» вспоминает историю становления этих отраслей в республике. Появление в регионе нефтяных вышек и нефтеперерабатывающих заводов в далекие 1930-е годы фактически предопределило дальнейшую судьбу Башкирии. Благодаря открытию «черного золота» аграрная республика превратилась в один из крупнейших центров химии и нефтехимии в России.

Первые шаги на пути к появлению нефтяной промышленности в Башкирии сделали ученые. В 1932 году они разведали промышленные запасы «черного золота» в районе деревни Ишимбаево. 16 мая того же года была пробурена первая скважина и добыта первая тонна нефти. Вскоре объемы добычи стали расти стремительными темпами – к 1935 году Ишимбайский промысел давал более 400 тысяч тонн, а уже в 1939-м 1,6 млн тонн сырой нефти.

Настоящий прорыв «башкирская нефтянка» совершила в годы Великой Отечественной войны. Фашистские захватчики рвались к крупнейшему нефтепромыслу страны, Бакинскому месторождению. Чтобы продолжать войну и снабжать армию топливом, ставку сделали на нефтедобычу и нефтепереработку в БАССР. И башкирские нефтяники не подвели – к концу Великой Отечественной каждый четвертый танк Красной армии заправлялся топливом из нашей нефти.

В 1946 году все нефтяные тресты в БАССР объединились в один. Так появился один из флагманов экономики республики - «Башнефть».

Новая эпоха в добыче нефти в Башкирии началась с запуском нефтеперерабатывающих гигантов – в 1951 году был построен Новоуфимский НПЗ, а в 1956 году Уфимский завод синтетического спирта. В 1965 году нефтехимический комплекс дополнил НПЗ «Уфанефтехим».

На сегодняшний Башкирия – один из крупнейших центров нефтяной и газовой промышленности. На территории республики действуют такие гиганты как «Транснефть», «Башнефтегеофизика», а также региональные подразделения «Газпрома» и «Лукойл-Уралнефтепродукт». Не стоит забывать и о «Башнефти». Традиционно крупнейшие предприятия нефтяной и газовой промышленности сосредоточены на территории Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Нефтекамска и Октябрьского.

Башкирские нефтяники и газовики добились всероссийского и международного признания во многом благодаря сильным научным кадрам. Сегодня подготовка высококлассных специалистов этой отрасли ведется в Химико-технологическом институте Башгосуниверситета и в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

СКАЗАНО

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности всех причастных поздравляет глава Башкирии Радий Хабиров

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Башкортостан уверенно входит в число лидеров по объему переработки нефти. Даже в непростых условиях пандемии наш ТЭК сохраняет устойчивые темпы роста, эффективность и конкурентоспособность на российском и зарубежном рынках. На долю отрасли сегодня приходится почти половина инвестиционного портфеля республики. Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в экономике Башкортостана, обеспечивает реализацию стратегических планов развития, важных социальных программ и инфраструктурных проектов.

Профессии нефтяника и газовика всегда будут престижными и уважаемыми в нашем обществе. Выражаю глубокую признательность ветеранам. Именно ваш пример, заложенные вами традиции высокого профессионализма и ответственности вдохновляют нынешнее поколение тружеников ТЭК на новые достижения.

Искренне благодарю работников нефтегазовой промышленности за упорный каждодневный труд, умение решать сложные производственные задачи.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!