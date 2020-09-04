Глава Башкирии наградил коллектив АО «Транснефть – Урал»

Фото предоставлено АО «Транснефть – Урал»

Генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев в ходе правительственного совещания, посвященного вопросам развития топливно-энергетического комплекса республики, получил Благодарность от главы Башкирии за производственные достижения и большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

– Объем капитальных вложений нашего предприятия на территории Башкирии за последние три года составил почти 27 млрд рублей, – рассказал генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев. – Мы активно модернизируем инфраструктуру и производственные объекты, внедряем передовые технологии.

Напомним, АО «Транснефть – Урал» является одним из наиболее ответственных работодателей в регионе и крупным налогоплательщиком. Налоговые платежи в бюджет республики в 2019 году составили 2,835 млрд рублей, в 2020 году показатель ожидается на уровне 2,953 млрд рублей. Всего на предприятии трудится свыше 7 тысяч человек, из них более половины (4,2 тысячи) на территории республики.

В Башкирии расположены четыре из шести филиалов предприятия. Именно «Транснефть – Урал», например, обеспечивает поставку нефти на нефтеперерабатывающие заводы Уфы и Салавата. И это только маленькая часть от того объема работ, что осуществляет предприятие в регионе.

К тому же компания тесно взаимодействует с ведущими вузами Башкирии в области подготовки кадров. Сегодняшние студенты должны в будущем стать костяком предприятия. К этому особое внимание со стороны руководства.

Не забывает компания и про социальное направление – при содействии «Транснефть – Урал» построено и реконструировано большое количество социально-значимых объектов. Помимо этого активно реализуются благотворительные проекты и развита обширная волонтерская деятельность.