Коронавирус в Башкирии на 4 сентября 2020 года: в регионе самый низкий уровень летальности от COVID-19 в ПФО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Редакция «КП-Уфа» продолжает сообщать жителям республики актуальную информацию о ситуации с распространением коронавируса в Башкирии.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По данным на утро, 4 сентября, за сутки в Башкирии зафиксировали 32 новых случая заболевания коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев - 7888. В тяжелом состоянии из-за COVID-19 находятся восемь пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В больницах республики получают лечение 66 человек. На амбулаторном лечении находятся 826 человек.

За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии вылечились 26 человек. Общее количество выписанных пациентов составляет 6967 граждан.

Если говорить о зарегистрированных случаях внебольничной пневмонии, то за сутки врачи зарегистрировали 96 новых пациентов. Выписали по выздоровлению 85 человек.

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УРОВЕНЬ ЛЕТАЛЬНОСТИ САМЫЙ НИЗКИЙ В ПФО

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в Башкирии сохраняется уровень летальности от COVID-19 (7888 зарегистрированных случаев и 29 смертей). По данным аналитиков, цифра не меняется уже вторую неделю - 0,37%. Согласно официальной информации, этот уровень остается самым низким в регионах ПФО.

Например, в Пермской области показатель летальности составляет 2,67%, в Нижегородской области – 1,73%, а в Самарской – 1,51%. Средний показатель летальности по стране – 1,74%.