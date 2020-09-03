Коронавирус в Башкирии на 3 сентября 2020 года: источник ковида в РКБ имени Куватова так и не найден

Здесь заразилось более 400 человек – медперсонал и пациенты. Фото: Рустем АХУНОВ

«КП – Уфа» следит за развитием событий, связанных с коронавирусом в Башкирии. Публикуем для вас самую свежую информацию по состоянию на утро 3 сентября.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Число зараженных ковидов в республике уверенно подходит к восьми тысячам. На сегодняшний день инфекция обнаружена у 7856 человек (+31 за последние сутки). В стационарах Башкирии остаются 71 человек, из них 8 – в тяжелом состоянии, на ИВЛ – никого.

У 815 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении дома. За сутки с выздоровлением выписали 20 человек, всего с начала эпидемии вылечился 6941 пациент. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, всего умерших 29.

Самое большое количество инфицированных в Уфе – 3134, затем идет Нефтекамск – 523 и Стерлитамак – 336.

ИСТОЧНИК НЕ НАЙДЕН

Тем временем эпидемиологическое расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ имени Куватова не установило источник инфекции. Об этом ТАСС сообщил главный санитарный врач Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов.

Он заявил, что источник заражения выявить не удалось из-за того, что медики «быстро вовлекаются в эпидемиологический процесс», который может проявляться в виде «клинической формы заболеваний или стертой бессимптомной формы».

– Также имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ имени Г. Г. Куватова, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции, – объяснил Степанов.

Эпидрасследование длилось почти два месяца – с 5 апреля по 27 мая. За это время были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По итогам разбирательств было составлено два административных протокола – на саму больницу и на врача-эпидемиолога.

Напомним, что вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова произошла в марте-апреле 2020 года. Здесь заразилось более 400 человек – медперсонал и пациенты. 6 апреля больницу закрыли на карантин, и в больнице было заперто более 1,2 тысячи человек. Карантин сняли спустя две недели, еще спустя некоторое время была уволена главврач больницы Эльза Сыртланова.