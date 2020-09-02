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В Башкирии трое молодых людей погибли, удирая на высокой скорости от полиции

Молодые люди никак не реагировали на требования полицейских
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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Погибшими оказались друзья Артем Шакиров, Артем Аздерханов, Рустам Халиуллин.

Погибшими оказались друзья Артем Шакиров, Артем Аздерханов, Рустам Халиуллин.

Стали известны подробности аварии, которая произошла 31 августа в Кигинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», в ней погибли трое молодых парней возрастом от 20 до 23 лет. На улице Ленина в селе Верхние Киги они влетели на «Ладе Приоре» в дерево на полном ходу. Удар был такой силы, что они получили серьезные травмы и скончались на месте аварии.

БЫЛА ПОГОНЯ

Как удалось выяснить «Комсомолке», в тот вечер молодые люди катались на автомобиле. В селе дежурил наряд полиции, который решил остановить «Ладу». Но водитель решил проигнорировать требования инспектора по невыясненным причинам и подался в бега. Со слов очевидцев, молодые люди на большой скорости удирали от наряда ДПС. В конечном итоге автомобилист не справился с управлением, выехал в кювет и протаранил дерево.

- Вчера машина стояла возле магазина, водитель с пивом, на ногах не стоял от слова совсем, музыка орала на весь центр .К сожалению, произошло несчастье. Они могли убить кого угодно, за рулем были пьяные, - рассказала местная жительница.

Дерево разделило легковушку на две части

Дерево разделило легковушку на две части

По данным дорожной полиции, за несколько часов до трагедии водитель нарушил ПДД – его привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

- Сейчас проводится химико-токсикологическое исследование – оно должно показать, был ли водитель пьян, - сообщили в ГИБДД.

Погибшими оказались друзья Артем Шакиров, Артем Аздерханов, Рустам Халиуллин.

Несмотря на то, что ребята любили погонять по селу, их запомнят веселыми, добрыми и отзывчивыми.

- Молодежь, почему вы на тот свет так спешите? Подумайте хотя бы о родителях. Для нашего села это большая потеря, - говорят местные жители.

Похожая авария произошла в 2018 году в селе Мишкино. Здесь также трое молодых людей разбились на «Ладе» - их машина вылетела в кювет и перевернулась несколько раз.

«ШТРАФОВАТЬ НУЖНО ЖЕСТЧЕ»

К слову, только в понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров отчитал главу Госкомтранса за высокую смертность на дорогах. С начала года по состоянию на 30 августа в ДТП в республике погибли 280 человек.

- Мы с вами договаривались, это и вы подтвердили, и ГИБДД подтвердили, что этот год – не более 400 человек [погибших в авариях]. А вы уже выбиваетесь из графика, - сказал Хабиров.

Глава поручил «безжалостно штрафовать» нарушителей ПДД и устанавливать камеры дорожные столько, сколько понадобится.

- Пока у нас культура вождения в республике не появится, а она у нас не очень высокая, как мы констатируем. Алкоголя очень много. Занимайтесь этим с утра до вечера. Я этого так не оставлю. Когда в конце года вы будете отчитываться, я чьей-то крови буду просить тогда, - высказался Хабиров.

Отметим, что ранее Хабиров заявил, что пьяных водителей будут показывать по телевизору, чтобы другим неповадно было.

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