Увековечить память о прадедах – может каждый

Во всем мире, наверное, не хватит места, если высечь в камне историю каждой семьи, пожертвовавшей чем-то или кем-то ради Великой Победы над фашизмом. Но пытаться – наш святой долг.

В Уфе, в микрорайоне «Яркий», появится новый мемориал, посвященный солдатам, отдавшим жизнь за своих близких, за родину, за мирное небо. Горожанам предоставляется уникальная возможность приложить руку к созданию памятника. Воплощать проект по концепту студии Paradox Box будет группа компаний «Третий трест».

Письма расскажут…

За спиной каждого из нас – история. Люди, благодаря которым мы живы, создаем семьи, строим бизнес, воплощаем мечты. Все, что сейчас сохранилось в память о них – редкие фотографии и письма с фронта. Именно письма сейчас могут сказать больше о Великой Отечественной войне, чем многочисленные книги и фильмы. Именно они – свидетели тех страшных лет.

- Поэтому в основе проекта лежат письма от солдат с фронта. Во многих домах эти пожелтевшие треугольники хранятся в качестве семейных реликвий. Они продолжают желтеть и истлевать. А сейчас есть возможность дать им вторую жизнь, - рассказывает Мария Подтеребкова, руководитель PR службы ГК «Третий Трест». - Мемориал «Солдатские письма» это архитектурная инсталляция, которая будет установлена в микрорайоне «Яркий». А ее основой станут отрывки настоящих солдатских писем наших дедов и прадедов - героев, оставивших память на небольшом, сложенном в треугольник, листке бумаги.

- Мне хотелось найти образ тонкий, лиричный и в то же время мощный и монументальный, - говорит автор проекта, художник Ильшат Бабурин, основатель студии Paradox Boх. - Образ, который парадоксальным образом сочетал бы в себе и личное, и планетарное. Образ одновременно документальный и художественный. Так пришла идея «Памятника солдатским письмам».

Почему для реализации проекта выбран новый микрорайон «Яркий» в Деме?

Во всей Уфе немало памятников, посвященных Великой Отечественной войне. И никогда очередной не станет лишним.

- «Яркий» наполнен молодыми семьями, детьми и подростками - подрастающими гражданами нашей великой страны, - говорит Мария Подтеребкова. – Они должны сохранить память о наших прадедах, пронести ее через годы, передать следующим поколениям.

Куда присылать?

Работа предстоит грандиозная. Мемориал планируется открыть 9 мая 2021 года. Сейчас разрабатываются детали проекта, а тем временем ГК «Третий трест» открыл сбор писем. Это – основа концепта.

- Мы обращаемся к тем, кто бережно хранит дома письма с фронта. Именно они станут смысловой основой мемориала, - подчеркивает представитель ГК «Третий трест». - Сегодня вы можете увековечить память ваших родных, прошедших войну, в мемориале «Солдатские письма».

Чтобы принять участие в проекте, не нужно даже выходить из дома. Достаточно иметь компьютер или смартфон и интернет.

Заходите на сайт письмосолдата.рф, в правом верхнем углу находите кнопку «Загрузить письмо», нажав которую переходите в форму.

Здесь нужно заполнить несколько пунктов, указав ФИО автора письма, звание и краткую биографию. Далее можно выписать выдержки из письма, указать дату, хотя бы примерную, а также данные участника акции, то есть ваши имя, телефон и адрес электронной почты. А еще приложить фото самого документа.

- Голосованием будут отобраны 30 писем. Затем жюри выберет из них цитаты, которые будут увековечены в инсталляции, - пояснила Мария Подтеребкова.

Наши предки создавали историю. В наших силах – сохранить память о них.