Еще ниже! В Башкирии впервые выдали ипотеку под 3,99%

Фото предоставлено ГК «Третий Трест»

Все эксперты сходятся во мнении, что,если вы планировали расширить или обновитьжилье, сейчас - самое время. Удобные условия, разнообразные предложения, низкие ставки. Причем, «игра на понижение» продолжается.Совсем недавно в Башкирии впервые выдали «Семейную ипотеку» под 3,99% годовых. Банком-заемщиком выступил ПАО «Промсвязьбанк», приобретенная недвижимость - квартира в новом в ЖК «Шервуд» от ГК «Третий Трест».

Обладателями уникальной для республики процентной ставки стали Руслан и Эльвира Кутлиевы.

«Очень неожиданный подарок»

- Несколько лет назад мы жили в этом районе. Посмотрев многие новостройки города, остановили свой выбор на том, где все «родное и знакомое».В шаговой доступности садики, школы, поликлиники, магазины, удобная транспортная развязка, - рассказывает Руслан Кутлиев. – Почему именно ЖК «Шервуд»? Нам понравилось, как выглядит дом, а шикарный вид из окна икрасивая парадная – впечатляют. И чувствуется, что все сделано для комфорта жильцов.

Кутлиевысейчас живут в другом городе, поскольку Руслан – военный и служит по контракту. И это сыграло им на руку при оформлении ипотеки по максимально низкой ставке.

- Теперь мы многодетная семья, у нас три сына - будущие защитники, как и папа, - улыбается Эльвира Кутлиева. – И то, что нам первым в республике одобрили ипотеку по ставке 3.99%, стало очень неожиданным, но приятным «подарком» для нас.

Любая квартира – для большой семьи

«Семейная ипотека» - одна из самых интересных программ на данный момент. Принять в ней участие может любая семья, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года родился второй или последующий ребенок. По условиям программы, стоимость квартиры может доходить до 12 млн рублей, оформить кредит можно на срок до 25 лет, а ставка – от 3,99%.

Клиенты ГК «Третий Трест» довольночасто интересуются приобретением недвижимости по данной программе. Семьи растут, появляется необходимость в более просторном жилье, а «Семейная ипотека» предоставляет весьма интересные условия. Примечательно, что по данной программе можно выбрать и приобрести любую из 2200 квартир, реализуемых ГК «Третий Трест».

Предлагаемые варианты отвечают любым потребностям. Если интересует жилье в центре города, с развитой инфраструктурой – стоит обратить внимание на квартал будущего «SmartPlaza» и смарт-квартал «EDISON». Хочется жить вдали от столичного шума? Вас ждет квартира вуютном эко-парке «Сосны».Особого внимания заслуживают новые современные микрорайоны – «Республика» и «Яркий».

В Третьем Тресте подчеркивают, что, даже находясь в другом городе, можно получить консультацию у специалистов компании. Забронировать квартиру и подать заявку на ипотеку, не посещая при этом офис продаж, также стало возможным благодаря сервисам «онлайн».

На сегодняшний день у ГК «Третий Трест» в продаже 7 объектов разной степени готовности. Подробнее о каждом из них можно узнать на сайте третийтрест.рф.