Волонтеры «Башнефти» помогли собраться в школу воспитанникам уфимского Семейного центра «Вместе»

Работники различных подразделений компании собрались, чтобы провести традиционную акцию «Подарок к школе»

В преддверии Дня знаний к воспитанникам Семейного центра «Вместе» в Уфе пришли в гости волонтеры «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти». Работники различных подразделений компании собрались, чтобы провести традиционную акцию «Подарок к школе». В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, она прошла в новом формате.

Активисты волонтерского движения «Башнефти» приобрели и бесконтактно передали воспитанникам социального приюта (семейный центр «Вместе» - прим. ред.) школьные принадлежности и подарки к началу нового учебного года. Теперь ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пойдут в школу «во всеоружии». От башкирских нефтяников они получили новенькие комплекты школьной и спортивной формы, канцтовары, портфели и сумки, удобную обувь, книги и рабочие тетради, а также телефоны и планшеты.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В предыдущие годы благотворительная акция «Подарок к школе» сопровождалась праздничным концертом, который устраивали для гостей воспитанники социального приюта. В этот раз, чтобы не подвергать опасности здоровье детей, от массового мероприятия пришлось отказаться. Но это не помешало ребятам встретить подарки от волонтеров бурными аплодисментами и громкими возгласами «Спасибо!».

Воспитанники социального приюта от души поблагодарили волонтеров за неоценимую помощь

Подробнее о целях этой доброй традиции рассказал в беседе с «Комсомолкой» заместитель гендиректора ПАО «Уфаоргсинтез» Николай Каширин. Именно этот завод, входящий в структуру «Башнефти» взял шефство над данным социальным приютом.

- Мероприятие у нас проходит ежегодно, называется «Подарок к школе», а организует его компания «Башнефть». Мы приезжаем в подшефный приют, чтобы поздравить детей с началом нового учебного года. Этой традиции уже шесть лет. Наша цель – помочь полноценно подготовиться к школе детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Важно, чтобы ребята, оказавшиеся без попечения родителей, осознавали, что они не одни, что им всегда помогут, - подчеркнул Николай Каширин.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Когда торжественная часть завершилась, со словами благодарности к волонтерам «Башнефти» обратился и.о. директора Семейного центра «Вместе» Денис Острожков.

- «Башнефть» - организация очень отзывчивая. И волонтеры, и сама компания опекают не только наше социальное учреждение. Но нам, конечно, радостно, что у нас есть надежные друзья, которые готовы прийти и помочь, вместе с нами действовать во благо наших детей, - поделился впечатлениями и.о. директора Семейного центра.

По словам Дениса Острожкова, в этом году в школу пойдут 37 воспитанников социального приюта, шестеро из которых впервые сядут за парты.

Башкирские нефтяники подарили детям все необходимые школьные принадлежности

- В этом году первый звонок – один из самых долгожданных праздников. Ребята соскучились по учителям, по своим школьным друзьям, ведь в этом году была длительная изоляция. Поэтому они с удовольствием пойдут в школу, - отмечает руководитель социального приюта.

Поговорили мы и с волонтерами «Башнефти», которые организовали и провели ставшую уже традиционной акцию «Подарок к школе».

Волонтеры пожелали детям хорошей учебы, а их педагогам – побольше поводов для гордости за своих воспитанников

- Как только пришла информация о старте акции, мы начали активно проводить сбор средств и канцелярских принадлежностей среди работников. Несмотря на ряд ограничений, работники активно подключились, удалось приобрести хорошие подарки для детей из наших подшефных учреждений. Очень жаль, что в этом году мы не смогли лично пообщаться с детьми, обнять их, - поделилась впечатлениями волонтер «Башнефти» Екатерина Назаренко.

Почетные гости пожелали детям хорошей учебы, а их педагогам – побольше поводов для гордости за своих воспитанников.