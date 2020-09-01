Коронавирус в Башкирии на 1 сентября 2020 года: республика вышла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

Со 2 ноября первокурсники вузов и ссузов уйдут на удаленное обучение, а вторые и третьи курсы вернутся в аудитории. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус отступает – об этом говорит ежедневное невысокое количество новых заболевших и выход республики на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава минздрава рассказал последние новости о коронавирусе в регионе.

Так, на сегодняшний день ковид нашли у 7795 человек, это число увеличилось на 32 за последние сутки.

На стационарном лечении находятся 68 пациентов, амбулаторном – 802. У последних болезнь протекает в легкой форме. Из тех, что находятся в больнице, 9 – в тяжелом состоянии, 1 человек на ИВЛ.

- С начала пандемии в регионе выписано с выздоровлением более чем 88.5% пациентов, за сутки один, - сказал Максим Забелин.

За последние сутки количество смертей от опасной инфекции не увеличилось. Однако в субботу стало известно о 29-ом погибшем от коронавируса. Жертвой оказалась 78-летняя женщина из Стерлитамака. У нее были серьезные проблемы со здоровьем – дистрофия паренхиматозных органов и венозная недостаточность.

На территории республики работают 23 лаборатории, в которых можно провести исследование на коронавирус. Бесплатно провериться в них могут те, кто контактировал с носителями COVID-19, лица старше 65 лет с симптомами ОРВИ, медики, постояльцы социальных учреждений при наличии симптомов, вахтовики.

ОТКРЫВАЕМ КИНОТЕАТРЫ И САУНЫ

Власти Башкирии решили все же выйти на второй этап снятия ограничений . Об этом заявил Радий Хабиров во время оперативки. Так, с 1 сентября в регионе начнут работать кинотеатры, бани, сауны. Решается вопрос об открытии театров. Основное ограничение остается в силе – речь идет о запрете массового скопления людей, больше 50 человек.

– Мы фиксируем очень хороший тренд по коронавирусу. Мы с вами по решению Роспотребнадзора перешли на второй этап снятия ограничений. Мы долго не могли на второй этап перейти, хотя многие субъекты уже переходили. Роспотребнадзора нам согласовал – мы на втором этапе. Это показатель того, что мы аккуратно, потихонечку боремся с этой болезнью и двигаемся вперед. Иллюзий быть не должно. Я сегодня с некоторыми врачами поговорил – у нас все равно большое количество больных, и болеют довольно тяжело, – сказал Хабиров.

Он попросил отразить решение о переходе на второй этап в указе о режиме повышенной готовности.

САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 65+ СНЯТА

Несколькими днями ранее указ о повышенной готовности был уже изменен. Власти решили снять режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и хронически больных людей. До 31 августа утвержден новый комендантский час для детей – теперь они не могут находиться на улице без взрослых в период с 22:00 до 10:00.

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ СТУДЕНТЫ?

Колледжи и университеты, как и школы с детскими садами, тоже начинают работать в этом учебном году, но с некоторыми нововведениями. Так, колледжи будут посещать студенты первых и выпускных курсов, со 2 октября планируется вернуть в аудитории учащихся остальных курсов, которые пока будут проходить производственную практику. Что касается университетов, то здесь в очной форме пока будут учиться только первые курсы бакалавриата и магистратуры, остальным обеспечат дистанционное обучение. Со 2 ноября курсы поменяются местами – «перваши» уйдут на «удаленку», а вторые и третьи курсы пойдут в университет.