После громкого заявления президента приватизацию «Башкирской содовой компании» проверяют прокуратура и следком

БСК производит более 70% всей выпускаемой соды в России. Фото: Рустем АХУНОВ

На днях Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам проверить законность сделки при приватизации «Башкирской содовой компании». Выступая на оперативном совещании в правительстве 26 августа, он потребовал разобраться в обстоятельствах «размытия» государственного пакета акций с 62 до 38%.

ПОВОД ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Формальным поводом к началу проверки той самой сделки, превратившей БСК фактически в частную компанию, послужила борьба за шихан Куштау. Руководство стерлитамакского предприятия получило документы для промышленной разработки этой горы, но на ее защиту вышли сотни и тысячи людей. В итоге, Куштау был спасен – в ближайшее время шихан получит статус памятника природы и станет особо охраняемой территорией.

На волне борьбы за Куштау в очередной раз прозвучала мысль о том, что технология производства соды устарела и необходимо отказаться от использования известняка в этом процессе. Для этого требуется масштабная модернизация производства, а это стоит немалых денег. В то же время, практически вся прибыль предприятия уходила за рубеж, на что и обратил внимание Владимир Путин.

- Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. В 2019 году БСК заработала 45 миллиардов рублей, а инвестировала только 2,5 миллиарда. Где деньги? Известно где - в оффшорах! - завил тогда Президент России.

Владимир Путин дал поручение правоохранительным органам выяснить, каким образом государство потеряло контроль за БСК.

ПРОКУРАТУРА В ДЕЛЕ

Незадолго до поручения Президента глава Башкирии Радий Хабиров попытался было наладить диалог с крупнейшими акционерами БСК. Поначалу он заявлял о готовности республиканских властей выкупить их долю в предприятии, чтобы компания перешла в государственную собственность. Но вскоре руководитель региона заговорил иначе. 27 августа в беседе с корреспондентами федерального РБК-ТВ он подчеркнул, что власти пойдут другим путем.

- Вопрос выкупа доли уже не актуален. Все, похоже, будет происходить и в рамках, возможно, уголовных дел, судебных разбирательств, - подчеркнул Хабиров.

Через два дня стали известны предварительные итоги проверки законности сделки по приватизации БСК. В Генпрокуратуре заявили, что уже нашли нарушения и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Курс на возбуждение уголовного дела взяли в центральном аппарате СКР. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и «выяснить обстоятельства сокращения доли государства» в БСК.