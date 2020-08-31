Какие нововведения из-за коронавируса ожидают школьников Башкирии в новом учебном году?

Несмотря на коронавирус, для первоклашек все же состоится их первая торжественная линейка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже завтра наступит долгожданный и волнительный день для тысяч учеников и учителей в Башкирии. Несмотря на все опасения по поводу второй волны коронавируса, 1 сентября 126 тысяч учеников отправятся в школу, а для 14 тысяч первоклассников состоится первая в жизни торжественная линейка. Конечно, и власти Башкирии, и региональный Минздрав, и республиканский Роспотребнадзор подготовились к новому учебному году, поэтому занятия будут проводиться не в дистанционном формате, а в обычном режиме.

Расскажем, какие нововведения будут действовать теперь в школах, и к каким новым правилам и распорядкам придется привыкать ученикам.

В ШКОЛАХ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ

Трудно представить, что учителя, кроме своих непосредственных обязанностей, контролировали бы соблюдение социальной дистанции, измеряли температуру и обеспечивали дезинфекцию классов. Чтобы не нарушать учебный процесс, по решению региональных властей в школах будут работать медицинские инспекторы.

- Я очень переживаю, что заболеют наши учителя. Именно поэтому мы ввели в 500 школах институт медицинских инспекторов, старшекурсники БГМУ и интерны приступят к этой работе. С утра до вечера они будут контролировать соблюдение санитарных норм: термометрия, масочный режим для преподавателей, регулярная дезинфекция, социальная дистанция. Работа мединспекторов будет засчитываться как учебная практика студента, - уточнил Радий Хабиров на одной из оперативок в правительстве республики.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ В ШКОЛЕ НОСИТЬ МАСКУ?

Что касается ношения защитных масок в школе, это требование будет распространяться только на учителей и остальных сотрудников школы. Ученикам обязательно носить маску не нужно, но если сам школьник (или его родители) считает это необходимым, то это разрешается.

Носить маски ученикам не обязательно, но если родители настаивают – то это не возбраняется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы школьники не находились долгое время в закрытом пространстве, продолжительность уроков и академических часов сократят до 35 минут, при этом перемены останутся по 10 минут, а большая перемена, предназначенная для питания в столовой, будет длиться 20 минут.

Что касается массовых школьных мероприятий – ярмарок, эстафет, ученических концертов и спектаклей, то до конца 2020 года как минимум все это строго запрещено. Зато многие мероприятия будут проводиться в онлайн-формате (как относительно удачный пример вспомним хотя бы Последний звонок).

Кстати, о социальной дистанции. В Минздраве не устают напоминать, что это очень важная мера профилактики коронавируса, поэтому на территории школ – на входах, в коридорах, рекреациях, переходах будет нанесена соответствующая разметка, напоминающая, что необходимо держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров.

1 СЕНТЯБРЯ – НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Чтобы исключить массовые скопления детей и их родителей, в 2020 году торжественные линейки пройдут не для всех, а только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. При этом для каждой параллели будет назначено свое время, а родители смогут наблюдать за учениками только издалека, поскольку пребывание на территории школы посторонних лиц строго исключается. Отдельно стоит сказать о фотографах, которых обычно приглашают на 1 сентября, чтобы запечатлеть торжественный момент. В этом году в большинстве школ фотографы запрещены, но некоторые учебные заведения все же делают небольшие поблажки и допускают фотографа в класс.

Учащимся всех остальных классов 1 сентября в школу приходить не нужно, для них первый учебный день пройдет в онлайн-формате, к обычным занятиям они приступят со 2 сентября. Кстати, первый учебный день начнется с Открытого урока, который проведет глава Башкирии Радий Хабиров, а позже ученики присоединятся к Всероссийскому открытому уроку, посвященному 75-летию победы России в Великой Отечественной Войне.

ТЕМПЕРАТУРА 37,1? ВЫЗЫВАЕМ ВРАЧА!

Чтобы избежать вспышек коронавируса в школах, в учебных заведениях будут организованы ежедневные «входные фильтры». Всем ученикам и учителям на входе будут измерять температуру бесконтактным термометром. Если учеников привозит школьный автобус, то температура у них будет измеряться до посадки. Кстати, у учителей и других сотрудников школы температура будет измеряться дважды – на входе и в середине рабочего дня, чтобы не пропустить возможное развитие болезни.

Если у кого-то термометр покажет отметку в 37,1 и выше, будет решаться вопрос о вызове скорой помощи или родителей ребенка, которые уже дома самостоятельно вызовут врача. При этом школа в течение двух часов обязана будет сообщить о возможном заболевшим в Роспотребнадзор. Поэтому родителей настоятельно просят следить за состоянием своих детей и при малейшем насморке или кашле не приводить ребенка в школу, а предупредить учителя и вызвать на дом врача.

А КОМУ ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ НА ДИСТАНЦИОНКЕ?

Чтобы не рисковать здоровьем школьников, власти Башкирии совместно с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора приняли решение, что учащимся с хроническими заболеваниями вроде ишемической болезни сердца и сахарного диабета, лучше учиться в дистанционном формате и не посещать занятия в школе.

Если у ребенка есть сахарный диабет или ишемическая болезнь сердца, ему лучше остаться на дистанционном обучении Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Тоже самое касается и учителей, у которых есть хронические заболевания – им предлагается вести уроки в дистанционном режиме. А вот учителям старше 65 лет можно вести уроки в обычном формате, но с соблюдением всем противоэпидемических правил.

ДЛЯ КЛАССОВ ОРГАНИЗУЮТ РАЗДЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ

Заходить в школу теперь тоже – настоящий квест. Все классы теперь будут разделены на группы и заходить в строго определенное время и только через отдельный вход. Для этого будут задействованы все имеющиеся в школе входы, включая запасные. Так, например, ученики начальной школы будут заходить в здание через центральный вход, а остальные – через запасные.

При этом, как было уже выше сказано, на каждом входе будет дежурить медицинские работники, сотрудники школы, которые будут измерять температуру ученикам, обеспечивать обработку рук антисептиком и следить, чтобы не образовывались скопления учащихся.

Также теперь школьникам не придется переходить из кабинета в кабинет, ведь за каждым классом теперь будет закреплен собственный учебный кабинет. Исключения касаются только таких предметов как технология, информатика, физика, химия, физкультура, которые могут проводиться только в специально оборудованных кабинетах – лабораториях, физкультурном зале и т.д. Актовый зал пока и вовсе использоваться не будет.

За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет Фото: Евгения ГУСЕВА

ВСЮ ПЕРВУЮ ЧЕТВЕРТЬ УЧЕНИКОВ НЕ БУДУТ ВЫЗВАТЬ К ДОСКЕ

Хорошая новость для тех учеников, которые не любят отвечать у доски – всю первую четверть вызывать школьников к доске теперь запрещается. Учитель же напротив во время занятий должен находиться либо за своим рабочим столом, либо у доски, не приближаясь близко к партам учеников. Близкий контакт учителя с учениками допускается только лишь в начальных классах, на уроках ИЗО, технологии, практических занятиях по физике, химии, информатике.

Проверять тетради же учителям полагается исключительно в перчатках, а по возможности проводить все проверочные, контрольные работы не в письменном, а дистанционном формате с использованием бесплатных интернет-сервисов.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ УСТАНОВКИ И РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА В КЛАССАХ

Особое внимание будет уделяться тщательной регулярной уборке и дезинфекции школьных помещений. Каждый день абсолютно все поверхности, включая дверные ручки и спуски туалетных бачков, будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Все кабинеты, рекреации и коридоры до начала занятий и во время перемен будут тщательно проветриваться. В столовых и специализированных учебных кабинетах установят бактерицидные облучатели и рециркуляторы воздуха, которые не оставят вирусам ни единого шанса. Во всех классах, туалетах и пищеблоках обязательно установят стационарные антисептики для обработки рук.

Конечно, кажется, что ко всем новым правилам и распорядкам очень сложно привыкнуть, но хочется надеяться, что благодаря всем этим нововведениям удастся избежать новых вспышек коронавируса, и уже в следующем году школы вернутся к своему привычному режиму.