Власти Башкирии планируют повысить цены на вывоз мусора, но насколько эффективна сама реформа?

Иногда мусор становится настоящей головной болью для жильцов домов. Фото: соцсети

В начале августа Радий Хабиров во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии заявил о планах по пересмотру цен на вывоз мусора, которая в настоящий момент составляет 70 рублей на человека. После доклада вице-премьера Бориса Беляева, где чиновник отчитался о ходе мусорной реформы, глава вспомнил, как в прошлом году устанавливались цены на новую коммунальную услугу.

- Я получаю критику от других коллег, потому что мы приняли нашим административным решением такой тариф на вывоз мусора. Подчеркиваю, совсем экономически не обусловленный. Тем не менее, мы порядочно поступили. У меня совести бы не хватило собирать с людей деньги, если туда совсем машины не приходят, - заявил Хабиров.

Пока на этом разговоры закончились. Но повышение цен все же ожидается. «Комсомолка» решила проверить, что изменилось со времен старта мусорной реформы в Башкирии 1 января 2019 года.

Многих не смущает отсутствие мусорных контейнеров в принципе, ведь все можно вывалить прямо по середине улицы. Фото: соцсети

РАЗДЕЛЯЙ-КА!

Всем известно, что мусоросжигательные заводы загрязняют атмосферу, а мусорные полигоны – почву и воду. Выход есть – раздельный сбор. Мусор сортируется, а потом перерабатывается. Только для этого нужны контейнеры для раздельного сбора. Уфимцы отмечают, что разделяли бы свои отходы во благо природы, если во дворах имелись для этого специальные контейнеры для бумаги, стекла и пластика. Сейчас их мало, и есть они не во всех районах, а уж тем более дворах.

В мэрии Уфы «Комсомолке» сообщили, что с момента создания мусорной реформы в Уфе установили 136 площадок для раздельного сбора мусора. Появились они в середине мая 2019 года.

- Вместе с этим до мая 2019 года осуществлялся и производится дополнительно сбор ПЭТ-отходов (сетчатые контейнеры). Исходя из общего количества сетчатых контейнеров и площадок для комплексного разделения отходов, на сегодняшний день раздельный сбор отходов задействован на 30 процентах контейнерных площадок столицы, - прокомментировали в мэрии.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫМ ПУНКТАМ – БЫТЬ

Другой вопрос – куда отвозить отсортированный мусор? Для этого должны быть современные мусоросортировочные комплексы. В Уфе такой имеется, но всего один. Находится он рядом с Южным автовокзалом. Но как отмечают экоактивисты, сюда попадает лишь малая часть мусора, а перебирается она руками работников.

Крупный мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити» появился недавно в Ишимбайском районе Башкирии. Он готов принимать 200 тысяч тонн отходов в год. В него вложено 600 млн рублей инвестиций. На данный момент сюда поступают твердые коммунальные отходы из городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават и прилегающих районов.

О раздельном сборе мусора слышали далеко не везде в Башкирии. Фото: соцсети

Мусор сортируется на двух линиях: из общей массы извлекаются более 30 полезных фракций: основные — это пластик, полиэтилен, картон, стекло. Вторсырье направляется на перерабатывающие заводы. Несортируемый мусор прессуется на высокотехнологичном оборудовании плотностью тысячу килограммов на кубометр. Прессованные «хвосты» ТКО укладываются на полигоне слоями, а крупногабаритные отходы измельчают на мобильном шредере.

Таким образом, технологии, используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объем отходов, размещаемых на полигоне.

Европейский уровень переработки мусора появится в скором времени и в Бирске. Представители компании «ЭкоПиролиз» уже встретились с властями на «Инвестчасе» и представили пилотный проект по утилизации мусора. Планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса по современным технологиям. Для переработки будет использоваться первая в России пиролизная установка. Ее главная особенность заключается в том, что процесс такой утилизации мусора не будет оказывать пагубного влияния на экологию.Общий объем инвестиций составит 3 млрд. 800 млн. рублей.

«НАМ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ О ТАКИХ КОНТЕЙНЕРАХ»

К сожалению, некоторым остается только мечтать о новых контейнерах и вывозе мусора.

- Улица Российская дом 102. Уже почти неделю мусор лежит, бомжи каждый день в нем ковыряются и никому дела нет. Когда уберут, кто сможет ответить? – такое сообщение от жителей данного дома появляется в соцсетях уже не в первый раз.

А ответить смогут МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». В мэрии сообщили, что если мусор долго не вывозят, можно связаться с ними по WhatsApp или Viber по номеру 8-986-704-40-88 или позвонить по «горячей линии» 8-800-347-80-03.

Согласно СанПин 2.1.7.3550-19 п.2.12, срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов (ТКО) определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха: +5 градусов и выше – не более суток; при +4 градуса и ниже – не более 3 суток.

ВОНЬ И КРЫСЫ: ПОЧЕМУ ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ СНТ ОРГАНИЗОВАН ВЫВОЗ МУСОРА

Отдельной головной болью вывоз (а точнее невывоз) мусора является для многих дачников – жителей СНТ. Казалось бы, в чем проблема: ежегодно дачники оплачивают сборы на нужды садового некоммерческого товарищества на кругленькую сумму. Сюда входит ремонт и обустройство дорог и подъезда, содержание электросетей и водопровода и, конечно, вывоз мусора. Вот только на деле во многих СНТ можно наблюдать грустную картину: перед въездом на площадке красуются перевернутые чистенькие мусорные контейнеры, а чуть поодаль горы мусора. Срезанные ветки и выполотые сорняки, старая мебель, проржавевшие бочки и море полиэтиленовых пакетов с гниющими пищевыми отходами. Неописуемый аромат разносится на сотни метров, а груды мусора привлекают не только полчища мух и ос, а также крыс и бродячих собак.

Зачастую в СНТ образуются стихийные свалки прямо на полях, потому что председатели не озаботились вывозом мусора Фото: Яна БАЗЕКИНА

Итак, представим. Вы приобрели дачу и занялись ее благоустройством: спилить сухие и больные деревья, скосить сорняки, подрезать ветки. И куда же девать это богатство, если рядом с СНТ нет мусорных баков? Если для старой мебели и строительного материала можно еще вызвать грузовую машину и вывезти на свалку, а пищевые отходы отправить в компост, то с пластиком, консервными банками и спиленными ветками такой номер не пройдет. Грузовиков не напасешься. Сжечь все на участке тоже просто так не выйдет – слишком много действует противопожарных правил, за нарушение которых грозит внушительный штраф.

- Все просто, мусорные баки для обычного мусора, так наши же дачники этого не понимают. И диваны старые прут, и шифер с крыши, и деревья даже не распиленные. И сваливают там, а когда приезжает машина – как она должна этот хлам вывезти? – вопрошает председатель СНТ, название которого он умолял не называть, боясь, что серьезно прилетит по шапке. – Мы несколько раз все обустраивали, вычищали, объявления вешали, что крупный мусор везите сразу на свалку. Нашим дачником все равно, все подряд тащат.

На вопрос, ну ведь не выход пустить все на самотек и позволять образовываться вонючим горам мусора, кишащими крысами и мухами, неподалеку от жилых домов, председатель горестно отмахивается – к осени что-нибудь да придумаем.

Что же делать в подобных случаях? В первую очередь, необходимо инициировать общее собрание дачников, где озвучить проблему (ведь взносы в СНТ-то все исправно платят в срок, а значит, и рассчитывать на благоустройство имеют полное право). После председатель СНТ должен либо договориться с оператором о вывозе мусора, а если отсутствует площадка, то обратиться в администрацию местного муниципалитета. В генеральных планах застройки и планировки СНТ обычно указывается расположение всех объектов и коммуникаций, включая контейнерную площадку. Если такой площадки нет, то она либо занята другими объектами – и их необходимо убирать, или просить у муниципалитета выделить под нее место.

Спрашивается, зачем вообще нужны эти контейнеры, если они перевернуты и стоят за забором Фото: Яна БАЗЕКИНА

ДОЛЖНЫ ЛИ ЖИТЕЛИ СНТ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР ЗИМОЙ

Также жителей Башкирии интересует, должны ли жители СНТ платить за вывоз мусора зимой, в то время, когда они там не живут.

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления ТКО», в случае, если договор был заключен исходя из нормативов, то перерасчет не предусмотрен. Если же договор заключался исходя из фактически вывозимых объемов (по талонам), то произвести перерасчет возможно. Также необходимо отметить, что на практике большая часть садовых товариществ заключает сезонные договоры на период с 01 апреля по 31 октября, - сообщили в мэрии.

ЧТО В ИТОГЕ?

Так обосновано или нет решение о поднятии цен на вывоз мусора? Наверное, перед изменением тарифа стоит исправить те недочеты, которые всерьез волнуют жителей республики: разобраться с исправной раздельной сортировкой мусора, обеспечить все СНТ площадками для сбора мусора и мусорными контейнерами, разобраться с жалобами горожан о том, что мусор копится неделями. Только разрешив все эти моменты, можно уже говорить о повышении цен, ведь пока результаты мусорной реформы заметили далеко не все.