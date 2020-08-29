Коронавирус в Башкирии на 29 августа 2020 года: в Минздраве рассказали, кто из переболевших сможет получить сертификат на 49 тысяч рублей

За последние сутки опасная инфекция подтвердилась у 31 пациента Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за распространением коронавируса в Башкирии. По данным Минздрава в республике наличие covid-19 подтверждено у 7698 человек. За последние сутки опасная инфекция подтвердилась у 31 пациента.

В больницах по всей Башкирии на 29 августа 2020 года остаются 63 человека, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Два пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздрав Башкирии сообщает, что у 730 человек болезнь протекает в легкой форме – они находятся на амбулаторном лечении. За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 18 пациентов. Всего с начала эпидемии COVID-19 эту вирусную инфекцию перенесли 6877 жителей республики. Новых летальных случаев от коронавируса не зафиксировано, их всего на данный момент 28.

В Минздраве Башкирии сообщают, что за прошедшие сутки в Башкирии подтверждено 79 новых случаев внебольничной пневмонии. В то же время от этой болезни вылечились и выписались 90 человек.

Фото: Яндекс

За сутки специалисты провели 7489 исследований и обследовали 7341 человека.

В минтруда Башкирии рассказали, какие категории граждан из числа переболевших коронавирусом смогут получить сертификат на 49 тысяч рублей для поездки в санаторий. Он будет выдаваться за счет республиканского бюджета тем, кто подхватил COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Соответствующее постановление подписал глава республики Радий Хабиров.

Право на получение сертификата имеют:

медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом;

– работники соцучреждений Минтруда, продолжающие деятельность в условиях карантина или изоляции;

– работники учреждений Минздрава и Минобра с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, продолжающие осуществлять свою трудовую в условиях карантина или изоляции;

– соцработники, оказывающие услуги гражданам в период самоизоляции и участвующие в работе мобильных бригад по соблюдению режима самоизоляции; волонтеры;

– сотрудники Роспотребнадзора, «Центра гигиены и эпидемиологии»;

– сотрудники органов внутренних дел, работающие на выезде и в оцеплении, патрулирующие улицы, охраняющие ковид-госпитали;

– сотрудники МЧС.

С подробной информацией о предоставлении сертификатов можно ознакомиться на сайте Минтруда Башкирии.