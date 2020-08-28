Коронавирус в Башкирии на 28 августа 2020 года: врача оштрафовали за справку с отрицательным тестом на COVID-19

В минздраве рассказали, что с начала эпидемии медики провели 770 798 исследований и обследовали 742736 человек.

«КП – Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Башкирии. Так, по данным минздрава опасная инфекция зафиксирована у 7667 человек в регионе (+33 за последние сутки).

Стационары пустеют, в них осталось всего 72 человека, из них в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, на ИВЛ – один.

У 708 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся дома на лечении. За сутки по выздоровлению выписано 39 человек, за все время от коронавируса вылечились 6859 человек. Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано, всего смертей 28.

В минздраве рассказали, что с начала эпидемии медики провели 770 798 исследований и обследовали 742736 человек.

ВРАЧА ОШТРАФОВАЛИ ЗА СПРАВКУ О COVID-19

В Уфе суд оштрафовал заведующего терапевтическим отделением поликлиники за ложную справку с отрицательным тестом на коронавирусом. Специалист выдал ее пациенту, который вернулся из Таджикистана и прошел обсервацию. После получения отрицательного результата человек уехал в Нефтекамск, где работал в местном медучреждении. При этом при проверке протокола исследований оказалось, что тест у него все-таки был положительный. В итоге медика, который выдал справку, оштрафовали на 25 тысяч рублей – это наказание «ниже низшего порога».