«Мам, кажется, я поправилась»: в Башкирии спасают мать двоих детей, которой поставили страшный диагноз

Дочки Гульнары мечтают, чтобы мама выздоровела

В Башкирии 42-летняя Гульнара Гайнуллина борется с раком желудка 4 степени. Так вышло, что женщина узнала о своем диагнозе только на последней стадии. Врачи размахивают руками и ругают за то, что она поздно обратилась. Но как выяснилось – рак никак не проявлялся. Сейчас родные девушки собирают ей деньги на лечении в Москву.

Ухудшения самочувствия у Гульнары начались в июле 2020 года. У женщины несколько дней не спадала температура, держалась в районе 38-ти, начал расти живот, появилась слабость и тошнота.

- Она приехала ко мне и говорит, мол, мам, я, кажется, поправилась, живот растет. А я ей говорю, может, ты беременна? Говорит, нет, я регулярно, проверяюсь у гинеколога, - рассказала «КП – Уфа» мать Гульнары Лейла. – Потом мы начали обследования. Сначала ей поставили рак яичников, но он не подтвердился. Далее снова куча анализов, исследований и постановка диагноза – рак желудка 4 стадии с метастазами в яичники.

Сейчас состояние Гульнары можно назвать критическим. Женщина находится в тяжелом состоянии, за ней ухаживают близкие. Гульнара не может кушать обычную пищу, и только на специальное внутривенное питание уходит 7000 рублей в день.

Но надежда на жизнь есть – завтра Гульнара с мамой вылетает в клинику Москвы. Здесь ей могут предложить лечение.

У больной растут две дочки 6 и 12 лет, у которых есть заветная мечта – чтобы мама поскорее выздоровела и всегда была рядом.

На лечение Гульнары нужны большие суммы денег.

- Чем быстрее мы поможем собрать деньги на лечение, тем больше шансов у нее жить в этом мире. Мы все верим, что мир не без добрых людей, - обращаются близкие к жителям.

Если вы хотите помочь Гульнаре вылечиться, можете оказать материальную помощь.

Номер карты: 2202200100228897 Получатель: Гульнара Назимовна Гайнуллина.