«Мы видим грубые нарушения и фальсификацию»: уголовное дело по убийству топ-менеджера УМПО Юрия Яшина рассмотрит суд присяжных

Адвокаты Сергея Евстафьева уверены, что суд присяжных вынесет объективный и справедливый приговор

На днях в пресс-центре «Комсомольской правды – Уфа» состоялся брифинг, посвященный одному из самых громких и запутанных преступлений, произошедших в Башкирии за последние несколько лет. Напомним, что в июле 2018 года в Уфе, неподалеку от Сафроновского моста было обнаружено тело топ-менеджера УМПО Юрия Яшина, которого жестоко избили, а потом задушили строительным стяжками. Практически сразу следователям удалось выйти на след преступников – ими оказались четверо молодых мужчин, трое из которых сразу честно признались – они шли на ограбление, но в какой-то момент все пошло не по плану. И лишь организатор нападения Федор Токарев заявил – это было заказное убийство, а заказчиком выступил начальник Яшина Сергей Евстафьев, который решил расправиться со своим подчиненным из-за некоего компромата. Почти два года длилось следствие, во время которого адвокаты Сергея Евстафьева представили десятки неопровержимых доказательств непричастности своего подзащитного к преступлению. Однако следствие сочло их несущественными, и в итоге уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Верховный суд Башкирии. Сейчас сторона защиты Сергея Евстафьева намерена убедить суд присяжных, что их подзащитный оказался жертвой оговора и фальсификации уголовного дела. Свои убедительные аргументы и доводы они представили журналистам на брифинге, надеясь на объективность и справедливость.

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ИЗНАЧАЛЬНО ШЛИ НА ОГРАБЛЕНИЕ, А НЕ ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО

Всего перед судом предстанут пять человек – организатор расправы Федор Токарев, три его подельника и Сергей Евстафьев, которого безосновательно, как утверждают адвокаты, называют заказчиком преступления. Всех их сейчас обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц и по предварительному сговору. Вот только трое участников этой истории утверждают, что изначально никакое убийство в их планы не входило, а шли они грабить квартиру Яшина, ведь в сейфе, как обещал Токарев, их будут ждать 10 миллионов рублей и пропуск в безбедное будущее.

Так почему Токарев подписывается под более тяжкой статьей, по которой и наказание гораздо суровее? Адвокаты уверены: он просто пошел на сделку со следствием. Расчет простой: Токарев изобличает «главного злодея», активно сотрудничает со следователями, а в награду получает снисхождение на суде.

- Что все они шли на ограбление, это абсолютно точно, - объясняет адвокат Евстафьева Айрат Хикматуллин. – Разве заказывают убийство простым пацанам из рабочего района, а не профессиональным киллерам? Разве идут на заказное убийство, вооружившись битами, электрошокерами и пластиковыми стяжками? Разве будут киллеры паниковать, когда встретят сопротивление, увидят кровь? Более того, вся троица рассказала, что позже к ним снова приехал Токарев и предлагал отправиться в квартиру, чтобы забрать деньги из сейфа. Если твоя цель – заказное убийство, зачем ты так стремишься завладеть чужими деньгами? Но следствие ухватилось за версию Токарева и, несмотря на всю ее нелогичность и неправдоподобность, построило на ней уголовное дело.

На видео с допроса становится понятным, что Токарев читает заранее написанный ему следователем текст

ОФИЦЕР ФСБ ИЛИ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ВРУН?

Кто же такой Федор Токарев, показаниям которого так безоговорочно поверили следователи? Судебно-психиатрическая экспертиза четко дала ответ на этот вопрос – человек, склонный к патологической лжи.

- Токарева допрашивали по данному уголовному делу 28 раз, и все 28 раз он давал совершенно разные показания, иногда даже противоречащие друг другу. Но самое интересное, что эти показания кардинально изменялись после того, как мы представляли новые доказательства непричастности Евстафьева. Это наводит на мысль, что нашего подзащитного стараются «утопить» всеми возможными способами. Иначе как можно объяснить фразу следователя, брошенную Сергею Васильевичу: «Осудить, может, тебя и не осудят, а вот свой срок ты точно отсидишь»?

Стоит напомнить, что за плечами у Федора Токарева есть судимость, неудавшийся брак и большая задолженность по алиментам. Но для своей возлюбленной Ольги Бажиной, дочери еще одного заместителя Сергея Евстафьева Николая Ахмаметьева, Токарев (а точнее Артем Неволин – именно так он представлялся своим новоиспеченным родственникам) был настоящим героем. Ветеран боевых действий, офицер ФСБ с наградными листами (конечно, поддельными) – Токарев без труда втерся в доверие семьи и пользовался этим. От своей «невесты» он постоянно получал крупные суммы на карту, и даже на преступление приехал на дорогом внедорожнике, купленном на деньги Ахмаметьева. Но самое удивительное, что Токарев умудрился даже ограбить квартиру тестя – незаметно вынес из сейфа 25 миллионов и драгоценности, а когда правда вскрылась, убедил его не подавать заявление в полицию, обещая все вернуть.

Федор Токарев представлялся всем офицером ФСБ, а на деле оказался разведенным альфонсом с судимостью

- Показания Токарева абсолютно непоследовательны и противоречивы. Например, он утверждает, что с Евстафьевым его познакомил именно Ахмаметьев. Знакомство состоялось в мае 2018 года, и ранее они никогда не виделись. Но нам удалось найти данные с противоугонной системы, установленной на автомобиле, принадлежащем Токареву. Так вот там четко видно, что Токарев начал следить за квартирой Яшина еще в октябре 2017 года! Он неоднократно приезжал к его дому, следил за ним часами, а параллельно собирал всю информацию о Яшине – на какой машине он ездит, его материальное положение. Интересный факт: все сведения о Яшине, включая информацию из личного досье и фотографию, Токареву предоставил племянник Ахмаметьева Багин, который также работал в УМПО. А еще в декабре 2017 супруга Яшина обнаружила видеокамеру, спрятанную в цветочном горшке в подъезде. Казалось бы, теперь всем станет ясно, что показаниям Токарева верить нельзя, как он снова заявляет, что все перепутал. Конечно же, с Евстафьевым он познакомился гораздо раньше, просто забыл об этом. Да и познакомил их совсем не Ахмаметьев (тот сразу заявил о своей непричастности на очной ставке), а некий криминальный авторитет, имя которого произносить даже опасно. Бред? А следователи почему-то верят в это безоговорочно, - возмущается защитник Айрат Хикматуллин.

Адвокат Айрат Хикматуллин возмущен, что следователи допустили много грубых ошибок и пробелов в уголовном деле

«ДЕЛО СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО»

Но больше всего возмущает и огорчает самого Сергея Евстафьева, его родных, друзей, многочисленных коллег с УМПО и адвокатов то, что уголовное дело практически полностью сфальсифицировано. Слишком много недоработок, пробелов – случайных или намеренных – со стороны следствия было допущено.

- Например, самый логичный шаг – проверить телефоны Евстафьева и Токарева, есть ли там переписка, звонки, но следствие ограничилось тем, что у всех изъяли телефоны, выкачали оттуда информацию, сбросили на диски и все! Нам пришлось привлекать независимого специалиста, который бы перевел ее в текстовый формат. Прочитав все переписки, мы многое выяснили и о личности Токарева, и его отношениях с Ахмаметьевым, но нигде даже упоминания имени Евстафьева мы там не нашли. Когда же мы попросили следователя приобщить все эти переписки к материалам уголовного дела, нам отказали. Только уже после ходатайства в суд наша просьба была удовлетворена, - уточняет адвокат.

Сейчас у стороны защиты есть подозрение, что следователи сами писали для Токарева его показания. Это подтверждает видео одного из допросов Токарева, на которых он заученными фразами рассказывает, как Евстафьев дает ему задание, а в какой-то момент, забыв вызубренный текст, напрямую спрашивает у следователя: «Что там дальше?». Занавес…

- Мой подзащитный на протяжении двух лет не устает повторять, что он невиновен и непричастен к преступлению. Он также уверен, что все дело против него сфабриковано следствием, - уточняет адвокат Айрат Хикматуллин. - Слишком много важных деталей и протоколов таинственным образом исчезали из материалов уголовного дела, что наталкивает на мысль, что кому-то это было очень нужно. Например, из дела исчез сейф с секретным телефоном Яшина, все документы, изъятые из его кабинета, протоколы допросов. Более того, когда Токарев убеждал, что встречался с Яшиным на воротах УМПО, где установлена камера видеонаблюдения – все записи с этой камеры изъяли, но за год даже не удосужились проглядеть.

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«НАДЕЕМСЯ НА СУД ПРИСЯЖНЫХ»

Сейчас Сергей Евстафьев и его адвокаты надеются только на объективный и справедливый приговор присяжных.

- По статистике суд присяжных чаще выносит оправдательный приговор, поэтому мы собираемся представить все неоспоримые факты и доказательства невиновности нашего подзащитного и рассчитываем, что справедливость восторжествует, - подчеркнул Айрат Хикматуллин.

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