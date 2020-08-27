Коронавирус в Башкирии на 27 августа 2020 года: депутаты уходят на онлайн-режим работы

У 711 человек болезнь протекает в легкой форме, она находятся на амбулаторном лечении.

«КП – Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением коронавирусной инфекцией в Башкирии.

По данным минздрава на утро 27 августа 2020 года, в республике коронавирус зафиксирован у 7634 человек (+33 за сутки). В стационарах республики получают лечение 75 человек, из них восемь в тяжелом состоянии, на ИВЛ – один.

У 711 человек болезнь протекает в легкой форме, она находятся на амбулаторном лечении. Выписано за сутки 47 пациентов, всего с начала пандемии – 6820. Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано, всего умерших 28.

ДЕПУТАТЫ УЙДУТ НА УДАЛЕНКУ

Если дети 1 сентября в школу пойдут, то депутаты – нет. 26 августа стало известно, что депутаты башкирского парламента из-за угрозы коронавируса проведут осеннюю сессию в дистанционном формате.

- Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, - отметил спикер Константин Толкачев. - Не обошла инфекция и Госсобрание, вирусом переболели некоторые наши коллеги. С приходом осенне-зимнего периода добавятся еще и сезонные ОРВИ и грипп. В таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно.

Председатель добавил, что в онлайн-режиме пройдут как заседания парламента, так и работа профильных комитетов. По словам Толкачева, депутаты уже имеют опыт дистанционного взаимодействия, поскольку провели в таком формате прошлую сессию: «весну мы отработали эффективно, депутаты проявили высокую активность [,..] механизмы онлайн-взаимодействия были обкатаны и отлажены».