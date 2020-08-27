Все будет, но потом: помогут ли инвестиции удержать промышленность в Башкирии на плаву

Самый крупный промышленный центр Башкирии - Уфа. Фото: flycam.aero

По данным Фонда «Петербургская политика» в первом полугодии 2020 года индекс промышленного производства в Башкирии составил 98,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Если перевести эти сухие цифры на простой язык, то после длительного подъема промышленность республики «просела» на 1,1%. Много это или мало? И какими путями региональная экономика будет выбираться из ямы? Об этом в материале «Комсомолки».

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ТРЕНД

По результатам января-июня 2020 года Башкирия расположилась на 45-м месте среди регионов России по индексу промышленного производства. Такие данные представили аналитики Росстата, опираясь на официальную статистику. В то же время, эксперты Фонда «Петербургская» политика отмечают, что в первом полугодии индустриальное развитие республики показало неоднозначные цифры. Если в других регионах они смогли четко выделить признаки подъема или падения производства, то в Башкирии сделать этого не удалось. Связано это, прежде всего, с региональной спецификой – какие-то отрасли башкирской экономики смогли показать хорошие цифры, а какие-то «попали в яму».

Несмотря на противоречивые показатели в промышленности, аналитики Фонда поместили Башкирию в первую десятку рейтинга регионов с высокой устойчивостью. По версии федеральных экспертов республика заняла 9-е место, уступив из ближайших соседей лишь Татарстану, который занял шестое место.

Аналитики «Петербургской политики» выделили несколько позитивных сдвигов в экономике Башкирии за последние полгода. Среди них – расширение сотрудничества с госкорпорацией «Ростех» и появление целого ряда новых, приоритетных инвестиционных проектов. На основании этого республика и получила хорошую оценку от федеральных экспертов.

Индекс промышленного производства в Башкирии упал за полгода на 1,1%

ОТБОЯ НЕТ ОТ ИНВЕСТОРОВ

Так как же власти Башкирии планируют удержать на плаву экономику? Судя по всему, чиновники делают ставку на инвестиции. Но одно дело «наклепать» приоритетных инвестиционных проектов, а другое – их реализовать.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, как широко анонсированные пару лет назад инвестиционные проекты так и не смогли «взлететь» в обозначенные сроки. Более того, некоторые из них и вовсе остались на бумаге. Но власти Башкирии не сдаются и с удвоенной силой проводят инвестиционные форумы, где собираются финансисты и промышленники. По мнению чиновников, именно там бизнесмены договариваются о сотрудничестве друг с другом.

Результатом такой бурной «форумной» деятельности за прошлый год стал рекорд по привлечению инвестиций в экономику Башкирии. По данным региональных властей, в 2019 году удалось привлечь 322 млрд рублей. Это позволило республике подняться с 16-го на девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Такие данные на днях опубликовали аналитики Агентства Стратегических Инициатив.

Ну и конечно, башкирские чиновники всерьез нацелены на выход местной продукции на международные рынки. Как заявили недавно в республиканском госкомитете по внешнеэкономическим связям, в результате их деятельности, товары из Башкирии появились на электронной площадке «eBay». Вот только на оперативном совещании в правительстве, где были озвучены эти успехи, видимо, забыли сказать, что попасть туда может практически любой. Не обязательно даже быть бизнесменом.

АЛГА, БАШКИРИЯ

Большие надежды на дальнейшее привлечение инвестиций власти Башкирии возлагают на особую экономическую зону «Алга», о создании которой было заявлено еще в конце мая. Согласно постановлению правительства России, новая «зона свободной торговли» появится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов республики.

В своих социальных сетях глава Башкирии уже заявил, что к началу июня в особой экономической зоне «Алга» появились первые резиденты. Объем вложений только в инфраструктуру до 2025 года оценивается в 6,3 млрд рублей. 3,3 млрд рублей на эти нужды выложит республиканская казна.

- Намерения реализовать проекты на территории ОЭЗ «Алга» подтвердили девять резидентов, которые создадут в регионе 2,3 тысячи рабочих мест. Это предприятия в области нефтехимии, приборостроительной микроэлектроники и пищевой промышленности. Объем заявленных инвестиций – 26 млрд рублей. Еще с девятью инвесторами ведут переговоры о реализации проектов на 40 млрд рублей, - заявили в пресс-службе правительства Башкирии.

Сможет ли широко анонсированная особая экономическая зона «Алга» оправдать возложенные на нее надежды, покажет лишь время. Одно можно точно сказать – переход от слов к делу будет непростым.

МНЕНИЕ: КОГДА ОЖИДАТЬ ЭФФЕКТ

Мы решили поинтересоваться, когда же «выстрелит» особая экономическая зона «Алга»? И произойдет ли это вообще? На эти вопросы нам ответила кандидат экономических наук, доцент БАГСУ Милана Неучева.

- Особая экономическая зона «Алга» сможет выйти на проектную мощность лишь через несколько лет. В ближайшие два-три года она не даст ожидаемого эффекта, так как выстроить там всю необходимую инфраструктуру – это не быстро. Предполагаю, что первое время она будет работать в «ноль» или даже в минус, - говорит экономист.

Согласно исследованиям специалистов, на сегодняшний день в России в 80% случаев проекты особых экономических зон не оправдывали ожидания. Но, по словам эксперта, проект особой экономической зоны именно промышленно-производственного типа – вариант перспективный.

- Успешными стали лишь две особые экономические зоны – «Алабуга» в Татарстане и в Липецкой области. И все благодаря выбранному местными властями промышленно-производственному типу. Что касается нашей ОЭЗ «Алга», то здесь авторы проекта удачно выбрали и тип, и район базирования. Считаю, что проект может взлететь, но не в ближайший год точно, - отмечает Милана Неучева.

Наш эксперт также отмечает, что ранее в Башкирии создавались лишь территории опережающего социально-экономического развития, а открыть особую экономическую зону не удавалось. Тот факт, что сейчас у нас появилась «Алга» настраивает на позитив.

- Сам по себе проект несет не только экономическую, но и социальную роль – там появятся новые рабочие места. Судя по всему, резиденты будут работать над вопросами улучшения экологической обстановки, что для этого района очень важно, - заявила Милана Неучева.