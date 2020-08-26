11 вице-премьеров Хабирова: как за два года со смены власти изменилось правительство Башкирии

Одиннадцатым вице-премьером стал Азат Бадранов

Недавно в правительстве Башкирии появился новый, одиннадцатый по счету вице-премьер. Им стал бывший сотрудник администрации главы республики Азат Бадранов. В кабинете министров он будет курировать межнациональные и межконфессиональные отношения, а также отвечать за сохранение межнационального многообразия. Ранее такой должности в региональном правительстве не было, а за это направление отвечали непосредственно сотрудники администрации главы.

«Комсомолка» решила проследить, как за два года изменилась структура правительства Башкирии и выяснить, зачем главе региона нужно так много вице-премьеров.

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ

За без малого два года правительство республики претерпело значительные изменения. Это касается не только возросшего количества заместителей премьер-министра, но и самой структуры. При сравнении состава кабмина экс-главы Рустэма Хамитова и нынешнего руководителя региона Радия Хабирова, в глаза бросается разница в подходе к ключевым постам. Например, у Хамитова вице-премьеров было всего восемь, а первым считался заместитель премьера и по совместительству министр земельных и имущественных отношений. Сейчас у руководителя минземимущества эту «приставку» отобрали.

После выборов главы Башкирии в октябре 2019 года структура кабмина изменилась. Правительство возглавил сам Радий Хабиров, а «первых» вице-премьеров стало сразу два. «Почетную» приставку к должности получили руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, а также Андрей Назаров. Последнего, фактически, называют премьер-министром Башкирии.

Ильшат Фазрахманов (на фото без маски) сохранил свой пост со времен предыдущего главы Башкирии Рустэма Хамитова

Примечательно, что должность вице-премьера получил министр ЖКХ. Сейчас эту должность занимает Борис Беляев. Ранее это министерство сложно было назвать ключевым – при Хамитове выше всех стояли представители финансового блока. Таким структурам, как министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также труда и социальной защиты отводились далеко не первые роли. Все изменилось после возвращения в Башкирию Радия Хабирова.

Едва ли не с первых дней пребывания на посту тогда еще врио главы республики передал полномочия вице-премьера министру семьи, труда и соцзащиты Ленаре Ивановой. Сохранила она этот пост за собой и после выборов.

Не стоит забывать, что в нынешнем правительстве должности вице-премьеров сохранили вышеуказанный руководитель аппарата Илшат Тажитдинов и другой зампредседателя правительства, он же министр сельского хозяйства, Ильшат Фазрахманов. Судя по всему, их роли в нынешнем кабмине не изменились.

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев также получил должность вице-премьера

НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Помимо существующих при Хамитове, в башкирском правительстве появились совершенно новые вице-премьеры. Так, заместителем председателя кабмина стал Фанур Ягафаров. Он курирует сферы образования и науки, культуры и массовых коммуникаций.

Вице-премьером назначили и министра экономического развития Рустама Муратова. В сферу его ответственности входят собственно минэкономразвития, а также госкомитеты по предпринимательству, по туризму, по внешнеэкономическим связям и министерство цифрового развития. Также Муратов должен взаимодействовать с Росстатом, Роскомнадзором и Торгово-промышленной палатой.

Недавно назначенный на пост вице-премьер Азат Бадранов, как уже говорилось, должен будет работать на благо межнационального и межконфессионального согласия.

Роль еще троих замов председателя правительства не изменилась. Хабиров лишь назначил на эти посты других чиновников. Так, куратором силового блока вместо Марата Магадеева стал Ирек Сагитов, Андрея Трухана на посту куратора строительной отрасли заменил Раиф Абдрахимов, а полпредом главы Башкирии при Президенте России стал Роман Симандуев.

Ленара Иванова стала единственным министром команды бывшего главы Хамитова, получившая повышение до вице-премьера

МНЕНИЕ

Так зачем же главе Башкирии такой большой аппарат вице-премьеров? С чем связано появление абсолютно новых должностей в региональном правительстве?

Эти вопросы мы задали политологу БАГСУ Арсену Шаяхметову.

- Вице-премьеры, в отличие от министров и руководителей других госорганов, как правило, курируют сразу несколько системных направлений, не сосредотачиваясь на одном конкретном, - говорит политолог. - В некоторых случаях, что мы наглядно видим на примере нынешнего состава правительства, министры могут быть наделены статусом вице-премьера. Это, с одной стороны, подчеркивает особый статус их направления, а, с другой стороны, позволяет избежать дублирования функций. На практике, этот инструмент часто используется в качестве повышения «без отрыва от производства».

Как отмечает Арсен Шаяхметов, в нынешнем составе правительства заместителей премьера действительно много.

– Часть из них – особая категория. Это Андрей Назаров, который де-факто премьер-министр, руководитель аппарата Илшат Тажитдинов, полномочный представитель главы при Президенте России Роман Симандуев. Остальные – кураторы стратегических направлений развития республики, определенных Хабировым еще в 2018 году – экономика, инвестиции, ЖКХ, образование, сельское хозяйство, экология и силовой блок. Сейчас к ним добавляются межэтнические и межконфессиональные отношения – традиционно актуальная для республики тема. Таким образом, вице-премьеры являются ключевыми и направляющими звеньями выстраиваемой в республике местной властной вертикали, - подытожил политолог БАГСУ.