Заместитель главного санитарного врача Башкирии рассказала, когда республика вернется к нормальной жизни после коронавируса

Представитель Роспотребнадзора по Башкирии рассказала, в каких случаях риск заражения коронавирусом может резко возрасти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях пресс-центр «КП-Уфа» посетила заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина. В эксклюзивном интервью нашему изданию она рассказала о том, как Роспотребнадзор ведет борьбу с распространением коронавируса, и когда жители республики смогут вернуться к нормальной жизни.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Для начала мы поинтересовались у замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии, как ведомство участвовало в борьбе с новой опасной инфекцией, и каких результатов им удалось достичь. Напомним, заболевшие COVID-19 стали появляться в регионе еще в феврале этого года, а к концу марта в Башкирии ввели режим полной самоизоляции.

- Как вы знаете, ситуация стала развиваться с декабря прошлого года. Наша федеральная служба всегда охраняет границы от проникновения опасных инфекций на территорию Российской Федерации. Для этого у нас организованы санитарно-карантинные пункты. Первыми с опасными инфекциями встречаются наши сотрудники в аэропорту «Уфа», - рассказывает Галина Пермина. – Они поднимаются на борт самолета, проводят термометрию и осмотр пассажиров. При выявлении признаков заболевания, пассажир снимается, и предпринимаются дальнейшие действия. Таков у нас обычный порядок работы.

По словам Галины Перминой, Роспотребнадзор отреагировал на рост заболеваемости коронавирусом еще до объявления пандемии, когда инфекция только распространялась по Китаю. Первые инструкции по борьбе с ковидом стали появляться еще с середины января 2020 года. В то же время был создан оперативный штаб при правительстве, куда вошли и представители Роспотребнадзора. Рекомендации регионального ведомства были включены в указ главы республики о режиме повышенной готовности к ЧС.

На днях пресс-центр «КП-Уфа» посетила заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

- Во второй половине марта у нас появились первые завозные случаи коронавирусной инфекции. Начиная с этого времени и до сих пор, наши сотрудники занимаются эпидемиологическими расследованиями. Такое расследование проводится для того, чтобы определить границы очага, выявить источник и прекратить распространение, - поясняет Галина Пермина.

ТОЧНОСТЬ И ОХВАТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Галина Пермина также рассказала о том, как в Башкирии удалось в кратчайшие сроки наладить работу по тестированию на коронавирус. Как известно, с первых дней пандемии тесты на COVID-19 в нашей стране делали только в новосибирском институте «Вектор». Сейчас в регионе работают 23 лаборатории, где проводятся исследования анализов на наличие опасной инфекции.

- Уже с 20 февраля на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора были организованы исследования на коронавирус. Постепенно разворачивались лаборатории медицинских организаций, и даже частные. Мощность этих лабораторий сейчас - 11 тысяч тестов в сутки, - рассказала заместитель главного санитарного врача.

Она отмечает, что результаты тестирования на коронавирус специалисты получают уже через сутки после взятия анализа. Достоверность исследований контролирует Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Башкирии. По словам Галины Перминой, достоверность не должна быть менее 85%.

КАК ПРОХОДИТ ЭПИДРАССЛЕДОВАНИЕ

С первых дней распространения коронавируса в Башкирии, сотрудники Роспотребнадзора стали проводить эпидемиологические расследования. С их помощью санитарные врачи узнают, с кем, когда и где мог контактировать потенциальный носитель COVID-19.

- У эпидемиологов есть такой термин как «контакты первого круга». Это те, кто непосредственно контактировал с зараженным. В данном случае, у нас есть рекомендации максимально расширять круг контактных лиц, что мы и делаем, - пояснила Галина Пермина.

При проведении эпидрасследования специалисты опрашивают заболевшего и выясняют, где он находился и с кем контактировал. Чтобы избежать появления очага коронавируса, сотрудники ведомства обследуют жилище носителя, а также проверяют место его работы. Ведь риск заразиться значительно повышается, если сотрудники, например, питаются в одном помещении. Или даже сидят под одним кондиционером.

Как только становится понятно, что кто-то из сотрудников одной организации заразился, все помещения обязаны обработать дезинфицирующими веществами и отправить «контакты первого круга» на тестирование.

КАК С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ И ВТОРОЙ ВОЛНОЙ?

По словам заместителя главного санитарного врача, показатель заболеваемости коронавирусной инфекции рассчитывается на 100 тысяч человек населения.

Сейчас мощность лабораторий Роспотребнадзора по Башкирии - 11 тысяч тестов в сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На сегодняшний день в республике 178 случаев на 100 тысяч населения. Сказать, много это или мало, нельзя, нужно сравнивать с другими заболеваниями. Скажем, ОРВИ и гриппом у нас в республике в среднем переболевают пять процентов населения. Повышение заболеваемости респираторными заболеваниями связано с детьми. 70% случаев – именно дети, - подчеркнула Галина Пермина.

Что касается постоянных слухов о грядущей «второй волне» коронавируса в Башкирии, замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии заявила, что специалисты не дают прогнозов.

Для начала она подчеркнула, что термин «вторая волна» действительно существует и вообще, для инфекционных заболеваний цикличность - не редкость.

- Если построить график заболеваемости коронавирусом в регионе, то получается «волна». Мы ее прошли, наверное, в мае-июне. Насчет второй волны, делать прогнозы – дело неблагодарное. Во-первых, инфекция новая. Если брать по аналогии с другими респираторными инфекциями, которые передаются как ОРВИ или тот же грипп, то это сезонные заболевания. И у них волнообразное течение. Хотелось бы отметить, что коронавирус у нас не ушел. Сейчас коэффициент заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у нас единица. Когда он снизится, зависит от нас самих, - завила Галина Пермина.

Рассказала заместитель главного санитарного врача и о том, когда жители Башкирии смогут вернуться к нормальной жизни. В беседе с «Комсомолкой» Галина Пермина уточнила, когда в регионе будут окончательно сняты все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

- Назвать эпидемиологическую обстановку нормальной можно будет, когда выздоровеют последние заболевшие, и после этого еще пройдет 14 дней. То есть, когда за две недели у нас никто не заболеет, тогда мы будем считать, что эпидемиологическая обстановка благополучная, - пояснила врач.

РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ

В беседе с «Комсомолкой» Галина Пермина уточнила, что все разговоры о «бесполезности» медицинских и защитных масок безосновательны.

- Маска эффективна и в достаточной степени защищает человека, - подчеркнула она.

К тому же, представитель Роспотребнадзора по Башкирии рассказала, в каких случаях риск заражения коронавирусом может резко возрасти. Как оказалось, опасная инфекция может находиться на поверхностях столов, на дверных ручках, на стульях и креслах. Она отмечает, что необходимо постоянно проводить дезинфекцию этих поверхностей и всего помещения, а также проветривать его.

- Доказано, что на твердой поверхности коронавирус жизнеспособен до 48 часов. Если поверхность не обрабатывать, то если на нее кто-то чихнул, а потом другой провел рукой по этому месту и дотронулся до лица, есть риск заражения, - отметила Галина Пермина.

Исходя из ее слов, наиболее подвержены заражению могут быть работники в офисах, если они не соблюдают все необходимые противоэпидемиологические нормы и правила.

В завершении разговора, заместитель главного санитарного врача Башкирии отметила, что возврат к «докоронавирусной» жизни зависит от нас самих. Если мы будем осторожны и ответственны, будем соблюдать меры предосторожности, то заболевание пойдет на спад.