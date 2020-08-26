Коронавирус в Башкирии на 26 августа 2020 года: прибывших в республику из-за рубежа студентов отправят в обсервацию

Большинство студентов в Башкирии будут заниматься в дистанционном режиме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним данным регионального Минздрава, за последние сутки в республике зафиксировано 34 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных в Башкирии достигло 7601 человек. При этом 735 из них с легкой или бессимптомной формой заболевания находятся на амбулаторном лечении, а еще 65 – в стационарах. Состояние большинства из них врачи оценивают как удовлетворительные, и только 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а одного пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

- Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано. Всего умерших - 28. Выписано за сутки - 33 человека, а всего выписано с полным выздоровлением 6773 жителей республики, что подтверждает положительную динамику, - отметили в пресс-службе ведомства.

ПРИБЫВШИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА СТУДЕНТОВ ОТПРАВЯТ В ОБСЕРВАЦИЮ

Прибывших в Башкирию студентов из-за рубежа допустят до занятий только после обсервации. Об этом на брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу сообщил представитель Роспотребнадзора Лилия Левашова.

- В рекомендациях Роспотребнадзора указано, что если будут пребывать студенты из-за рубежа, то обязательно нужно будет предусмотреть помещение, которое будет работать по типу обсервации для них на 10-14 дней. Только после проведения обсервации они будут допускаться к остальным студентам, – уточнила замначальника отдела надзора по гигиене детей и подростков.

Также добавим, что большинство студентов вузов в Башкирии будут учиться в дистанционном формате. Занятия в традиционном режиме смогут посещать только первые курсы бакалавриата и магистратуры. Такая схема обучения сохранится как минимум до 1 ноября.

До 1 октября в колледжи будут ходить первые и выпускные курсы, остальных отправят на производственную практику по месту жительства.