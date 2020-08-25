Коронавирус в Башкирии на 25 августа 2020 года: власти республики опасаются вспышки ковида с началом учебного года

В школах будут проводиться различные противоэпидемические меропрития Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в регионе. Так, по последним данным Минздрава, за сутки в республике зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 7567 человек. При этом 722 из них находятся на амбулаторном лечении с бессимптомной или легкой формой заболевания, и только 77 – в стационарах, где состояние 7 пациентов оценивается как тяжелое, а один подключен к аппарату ИВЛ. Новых летальных случаев в Башкирии не было выявлено, а с полным выздоровлением выписались 7 человек (всего 6740). В Минздраве республики обозначили, что в регионе наблюдается положительная динамика, и количество стационарных пациентов стабильно уменьшается.

«РЕСПУБЛИКА ВХОДИТ В ОЧЕНЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ»

На очередном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров выразил опасение, что с началом учебного года Башкирия войдет в «очень опасную зону», поскольку тысячи школьников, учителей и обслуживающего персонала придут в школы, чтобы приступить к занятиям.

- Считайте, что 1 сентября для нас наступает новый эпидемиологический сезон. Я это вам не истерически говорю, что все пропало, а спокойно призываю понять одну вещь: с приходом в закрытые помещения огромного количества людей – порядка 900 тысяч детей и 65 тысяч воспитателей и учителей – мы должны готовиться к тому, что пойдут заражения, чтобы выстоять первый удар, – подчеркнул Радий Хабиров и уточнил, что сейчас самое главное – выдержать без происшествий и вспышек коронавируса 2-3 учебных недели, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Также глава региона напомнил, что все студенты вузов, кроме первого курса бакалавриата и последнего магистратуры, будут учиться в дистанционном формате.