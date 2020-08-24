Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии за последнюю неделю

Водитель, сбивший подростка, был пьян

Минувшая неделя в Башкирии не отличилась спокойствием – тут и смертельные аварии, и крупный пожар на кирпичном заводе, и задержание подростка, находящегося в федеральном розыске. Расскажем о самых громких происшествиях.

ПОГИБ СОЛДАТ

13 августа в Башкирию вернулся 20-летний солдат Ульфат А. Молодой человек приехал домой в Бурзянский район и в этот же день отправился на речку с братом в район Каповой пещеры.

Со слов брата, Ульфат спустился к реке, зашел в нее, а обратно не вышел. Поиски организовали неравнодушные сельчане. Бывшего солдата искали несколько суток. К сожалению, 18 августа он был найден мертвым. На теле Ульфата присутствовали и увечья.

- Он был обнаружен с рубленой раной височной области головы справа в реке Белая, - пояснил источник «Комсомолки».

Что случилось в тот роковой день, и кто нанес травму молодому человеку, остается загадкой.

ЗАДЕРЖАЛИ 14-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА

20 августа в Федоровском районе задержали 14-летнего школьника, находящегося в федеральном розыске за сексуальное насилие. Несовершеннолетний проживал в Ханты-Мансийском автономном округе, но прятался от полиции в Башкирии. Его поймали сотрудники уголовного розыска. Парню инкриминируют четвертую часть статьи «Насильственные действия сексуального характера», согласно которой, действия обвиняемого либо «повлекли по неосторожности смерть потерпевшего», либо «совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

ШЕЛ ДОИТЬ КОРОВУ И ПОГИБ

22 августа в Альшеевском районе под колесами автомобиля погиб 16-летний мальчик. Как сообщили в ГИБДД по РБ, в деревне Таштюбе на улице Дружбы 25-летний местный житель за рулем «RenaultMegane» на полном ходу наехал на подростка. Удар был такой силы, что мальчик, который шел доить корову, от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

С ОГНЕМ БОРОЛИСЬ ПОЧТИ 100 ЧЕЛОВЕК

Крупный пожар на кирпичном заводе разгорелся в Давлеканово 22 августа. На месте работали сотрудники пожарной охраны, прибыли и другие экстренные службы. Пожар охватил огромную территорию – 6 тысяч квадратных метров. На место выехал и начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов. Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, с огнем боролись 93 человека и 28 единиц техники.