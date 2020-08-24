Уроженец Башкирии и его любимая влетели под тягач в США: подробности трагедии

Артур и Полина были влюблены в Америку и мечтали перебраться туда на постоянное проживание

Стали известны подробности жуткой аварии в американском штате Луизиана, которая унесла жизнь влюбленной пары – 23-летнего уроженца Башкирии Артура Ахмедова и его 25-летней невесты из Белоруссии Полины Кретовой.

Как сообщает местное издание FOX8, все произошло около 17.00 в округе Сент-Таммани, на трассе I-12 в сторону Ковингтона. Влюбленные ехали в арендованном внедорожнике Toyota 4Runner, но ближе к мегаполису движение на трассе замедлилось, и Артуру пришлось снизить скорость. Однако водитель ехавшего позади Kia Sorrento – 36-летний Галубер Де Силва – почему-то затормозить не успел и врезался прямо во внедорожник. От сильного удара «Тойоту» отбросило вперед, и автомобиль залетел под впереди идущий тягач Volvo. Всю переднюю часть внедорожника буквально разворотило: Полина Кретова, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибла мгновенно. Ее возлюбленного медики отвезли в больницу, но травмы оказались слишком серьезные, и парень скончался в реанимации.

- По факту аварии начато разбирательство. У обоих водителей взяты образцы крови и отправлены в лабораторию на анализ. Водитель Kia Sorrento Галубер Де Силва был обвинен в неосторожном вождении. После завершения расследования доказательства будут переданы в офис окружного прокурора округа Сент-Таммани для рассмотрения любых возможных дополнительных обвинений, - уточнили в полиции штата Луизиана.

Друзья вспоминают о молодом парне как о дружелюбном и отзывчивом человеке

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ, БРАТ»

Напомним, что влюбленные перебрались в Америку еще летом прошлого года: ранее парочка уже приезжала в Штаты по студенческой программе обмена, после чего решили перебраться туда навсегда. До отъезда в Америку Артур Ахмедов учился в башкирском медуниверситете, друзья вспоминают о нем, как о добром, отзывчивом человеке с необыкновенным чувством юмора. В группе памяти, посвященной Артуру, они выкладывают его фотографии и видеозаписи, не веря, что больше не увидят его живым.

- Вечная память тебе, дорогой брат, близкий и верный друг. Пусть душа твоя будет спокойна, мы помним тебя, - скорбят друзья и близкие погибшего парня.

Сейчас перед семьей Артура Ахмедова стоит очень сложная задача – транспортировка праха в родной Стерлитамак, чтобы похоронить молодого человека на родине. По предварительным подсчетам перевозка обойдется в 15 тысяч долларов – сумма для родных просто неподъемная.

- Нам сказали, что процесс оформления всех документов в штате займет примерно четыре недели. Вопрос о препятствиях с коронавирусом не стоит, там будет кремация. Домой доставят лишь прах, - ранее рассказал в беседе с «КП-Уфа» близкий друг погибшего Айрат Сакаев.

Если вы хотите помочь семье Артура Ахмедова перевезти прах их сына на родину, вы можете сделать посильный вклад банковскую карту, привязанную к номеру мобильного телефона 8(965)921-94-01 с пометкой: Артуру (получатель Айрат Сакаев).