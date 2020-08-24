Коронавирус в Башкирии на 24 августа 2020 года: почти 700 человек лечатся от вируса дома

Власти сообщили, что дети пойдут в школу в новом учебном году

«КП – Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением коронавируса в Башкирии.

По последним данным минздрава, опасную инфекцию в регионе диагностировали у 7534 человек. В стационарах республики находятся 75 человек, шесть – в тяжелом состоянии, один – на ИВЛ.

У 698 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся дома на амбулаторном лечении.

За сутки от вируса вылечились 8 человек, всего с начала пандемии – 6733. Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано, всего умерших – 28.

Известно, что за сутки медики провели 6122 исследования, обследовали на ковид 5976 человек.

Напомним, что ранее стало известно, что 1 сентября откроются кинотеатры. Им придется соблюдать все санитарные требования. Пока неизвестно, сколько человек одновременно будет находиться в одном кинозале.

Также власти успокоили население и сообщили, что дети в школу все же пойдут.