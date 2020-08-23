«Уфа» готова рассмотреть вопрос о снятии с чемпионата из-за судейства в мачте с «Ростовом»

Фото: Эмиль Сагитов, vk.com/ufafc

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов заявил о возможности сняться с чемпионата из-за судейства в матче с «Ростовом», который прошел 23 августа. Серьезные нарекания у представителя команды вызвала работа главного арбитра Михаила Вилкова, который на 39-й минуте встречи удалил нападающего уфимцев Вячеслава Кротова за фол в центре поля. Рефери посмотрел эпизод с помощью системы VAR и принял решение, что форвард наиграл на «красную». В меньшинстве хозяева уступили с минимальным счетом. Результативным действием у гостей отличился японец Хашимото.

– Да, мы рассмотрим возможность снятия с турнира, если такое судейство продолжится. Также мы будем добиваться проверки главного арбитра игры Михаила Вилкова на полиграфе, - цитирует Мурзагулова ТАСС.

В своих соцсетях Мурзагулов также заявил, что уфимскому клубу «словно показывают, что лучше не высовываться». Он попросил российских журналистов поддержать команду и вернуть «стране честный спорт – иначе не будет спорта никакого, если можно просто распределять очки как Вилков». Председатель попечительского совета «Уфы» опубликовал видео у ворот стадиона. На кадрах болельщики – большая часть из которых дети – скандируют судьям «позор!».

– Мы в нашем клубе не видим ни малейших мотиваций играть в эти игры и требуем Лигу, РФС, медиа закончить этот, действительно, позор, и развивать российский спорт, а не чемпионат по обаиванию судей, – написал Мурзагулов.

Напомним, ранее сняться с чемпионата из-за спорного судейства грозился акционер «Спартака» Леонид Федун. Он эмоционально отреагировал на два пенальти, назначенные в ворота его команды в матче с «Сочи».