Обзор матча Уфа – Ростов 23 августа 2020: победный гол на счету дебютанта Хашимото

Вадим Евсеев и Валерий Карпин. Фото: пресс-служба ФК Уфа

Завершился матч четвертого тура Российской премьер-лиги Уфа – Ростов! В гости в столицу Башкирии приехал коллектив под руководством Валерия Карпина, который в прошлом сезоне здорово пошумел в чемпионате, а в нынешнем всерьез рассчитывает попасть в еврокубки. Предлагаем вам обзор матча Уфа – Ростов.

УДАЛЕНИЕ КРОТОВА, СПАСЕНИЯ БЕЛЕНОВА

За неделю это был уже второй матч для Уфы в домашних стенах. Несколько дней назад «горожанам» удалось отобрать очки у московского Спартака, и на этом команда Вадима Евсеева останавливаться явно не собиралась.

Но это совсем не означало, что Уфа сразу же, сломя голову, побежит вперед. Хозяева предпочли играть вторым номером, отдав контроль над мячом Ростову.

Гостевая команда много комбинировала, но по-настоящему подойти к воротам у них не получилось. Первый опасный момент возник только на 24-й минуте. Это Никитин как-то совсем неосторожно коснулся мяча, и тот отскочил прямо к Байрамяну. Полузащитник подарок принял и тут же ударил на технику. Спас Беленов.

Определяющим моментом первого тайма стало удаление Кротова, который без особой надобности в центре приложил Козлова. Главный арбитр матча Михаил Вилков отправился даже просматривать эпизод к монитору и после нескольких повторов все-таки принял решение, что нападающий Уфы на красную карточку наиграл.

После этого Ростов тут же взвинтил скорости. На 43-й минуте из пустых ворот мяч вытащил Никитин, а на первой добавленной очередной сэйв совершил Беленов – Шомуродов выскакивал фактически один на один. По итогам первого тайма можно смело говорить, что Уфа не пропустила только чудом.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ ХАШИМОТО

Уфа в начале второго тайма решила максимально засушить игру. У Ростова не получалось ничего. Тогда Валерий Карпин решил освежить линию атаку и выпустил на поле Мамаева и Полоза, который только-только перешел в команду из Сочи и даже не провел ни одной тренировки.

Постепенно градус эмоций повышался. Дошло до того, что желтую карточку получил главный тренер Уфы Вадим Евсеев. Она стала для него уже второй подряд, и это потихоньку превращается в традицию.

Ближе к 70-й минуте неожиданно ожила Уфа. В течение нескольких минут хозяева под крики трибун «Нужен гол!» шли вперед и не выходили из зоны Ростова. Хороший удар со второго этажа нанес Неделчару, но хорошо сыграл Бабурин.

На 74-й минуте наказать Уфу мог Мамаев. Байрамян пробрался по флангу и отпасовал четко в район 11-метровой отметки. Вокруг Мамаева не было никого, он комфортно пробил без сопротивления, но перед ударом мяч предательски скакнул и в итоге улетел выше ворот. Момент был стопроцентный.

Эта же связка чуть не сработала спустя три минуты. На этот раз Мамаев пробил точно, в прыжке мяч достал Беленов. Но уже в следующей атаке гол все-таки случился. Японец Хашимото в своей дебютной игре за Ростов подкараулил свой момент на дальней штанге и четко замкнул прострел – 0:1.

Уфа попыталась активизироваться. Мяч в концовке полностью перешел под контроль хозяев, Ростов же надеялся только на одиночные контратаки. Несмотря на все усилия, забить так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Ростова в гостях.