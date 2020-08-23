Коронавирус в Башкирии на 23 августа 2020 года: врачи за сутки обследовали 8 тысяч потенциальных зараженных

Из больниц с полным выздоровлением выписали 41 человека

«Комсомолка» продолжает следить за распространением коронавируса в Башкирии. По последним данным Минздрава республики за прошедшие сутки было зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии достигло таким образом 7500 человек. На данный момент на амбулаторно лечении находятся 673 пациента – у них болезнь протекает в легкой форме. В стационарах продолжают оставаться 74 человека, из которых в тяжелом состоянии шесть пациентов. К аппарату ИВЛ остается подключенным один человек.

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщают, что за последние сутки из больниц с полным выздоровлением выписали 41 человека. Всего за время пандемии коронавируса в республике COVID-19 переболели 6725 человек.

Новых летальных случаев от COVID-19 не прошедшие сутки не зарегистрировано. В Башкирии с начала пандемии коронавируса умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

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Что касается внебольничной пневмонии, то количество пациентов с этим заболеванием продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 76 пациентов. В свою очередь, из больниц Башкирии с полным выздоровлением выписали 125 человек.

За сутки специалисты провели 8203 исследования на коронавирус и обследовали 8 тысяч человек.