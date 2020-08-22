В Башкирии внезапно загорелся кирпичный завод: что известно на данный момент

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам

Сегодня, 22 августа, в башкирском городе Давлеканово загорелся местный кирпичный завод. На месте уже работают сотрудники пожарной охраны, прибыли и другие экстренные службы. По предварительным данным, пожар охватил огромную территорию – 6 тысяч квадратных метров.

На месте работают экстренные службы. Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Башкирии, прибывшие на место пожарные обнаружили горение кровли завода и принялись тушить здание сразу с нескольких сторон. Сейчас к месту ЧП подтянуты дополнительные силы и техника. На данный момент известно, что при пожаре никто не пострадал.

В экстренном ведомстве пояснили, ситуация находится на контроле главного управления по республике. На место выехал и начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

Дым от пожара на заводе виден с самой окраины Давлеканово

Местные жители в социальных сетях наперебой присылают фотографии, где небо затянуто черным дымом. Столбы дыма видно едва ли не со всех концов города.

Известно также, что кирпичный завод в Давлеканово – действующий. На территории предприятия производят красный кирпич.