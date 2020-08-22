Коронавирус в Башкирии на 22 августа 2020 года: жертвой ковида в республике стал 28-й пациент

За август 2020 года от коронавируса скончались шесть человек Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» продолжает следить за распространением коронавируса в Башкирии. По последним данным Минздрава республики за прошедшие сутки было зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии достигло таким образом 7469 человек. На данный момент на амбулаторно лечении находятся 677 пациентов – у них болезнь протекает в легкой форме. В стационарах продолжают оставаться 80 человек, из которых в тяжелом состоянии восемь пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены три человека.

Также пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии сообщает о том, что за последние сутки из больниц с полным выздоровлением выписались 28 пациентов. Всего за время пандемии коронавируса в республике COVID-19 переболели 6684 человека.

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За сутки был зарегистрирован новый случай смерти от коронавируса. Таким образом число жертв опасной инфекции в Башкирии достиг 28 человек. Известно, что умерший - мужчина 1946 года рождения из города Благовещенска. Его состояние было осложнено гипертонической болезнью. Отметим, что это уже шестой летальный случай от COVID-19 за текущий месяц.

По данным минздрава Башкирии за последние сутки в республике было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией. В свою очередь, из больниц выписались 116 пациентов, выздоровевших от внебольничной пневмонии.

За сутки специалисты провели 8467 исследований на ковид и обследовали 8267 человек.