Испытано на себе: как в Уфе собрать детей в школу на «коронавирусные» выплаты от государства

Собрать двух школьников весьма проблематично и затратно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впереди сентябрь, и в этом году для меня это особенный месяц – в первый класс отправляется и младший сын, а значит, сборы нужно организовать уже для двух школьников, при этом не влезть в кредиты, не ограбить банк и просто не сойти с ума. Впрочем, в 2020 году от государства для родителей прилетел приятный бонус – выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет за июнь и июль. Таким образом, за двоих детей я получила 40 тысяч рублей. Посмотрим, удастся ли уложиться в эту сумму, с учетом того, что весь «боекомплект» придется собирать с нуля?

САМОЕ СЛОЖНОЕ – КУПИТЬ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Первое, с чем нужно было решить вопрос, так это со школьной формой. И пусть аналитики бодро рапортуют, что в 2020 году средняя стоимость комплекта школьной формы составляет всего от 950 до 1060 рублей, мы ответим – чепуха. За такие цены максимум, что вы получите – это китайский синтетический ширпотреб, который растянется и покроется катышками уже через месяц. Материал, из которого сшита форма, должен дышать, ткани должны быть натуральными – шерсть, хлопок, и лишь совсем небольшие проценты полиэстера, вискозы и другой синтетики. Соответственно, цена будет уже другая.

Почти в каждом крупном торговом центре работают школьные ярмарки Фото: Яна БАЗЕКИНА

Например, форму для дочери-четвероклассницы мы покупали прямо в школе: производители привезли туда целую коллекцию всех размеров, оставалось подобрать подходящий. За сарафан из плотной шерстяной ткани и пиджак в клеточку пришлось выложить 1950 и 2200 рублей соответственно. Конечно, можно и сэкономить, прикупив форму у родителей, чьи дети из нее уже выросли, но не факт, что она будет в сносном состоянии. Хотя если ребенок растет не по дням, а по часам, такой вариант вполне неплох.

Из-за того же необузданного роста юного организма пришлось докупать новую нарядную блузку за 1200 рублей, три хлопковых белых водолазки за 600 рублей, а также запас колготок (1500 рублей за 5 пар).

А вот со школьной обувью повезло – еще минимум полгода школьные туфли будут служить верой и правдой, так что – да здравствует экономия!

Иногда выбрать среди всего многообразия бывает очень сложно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Итого: форма для школьницы – 8650 рублей.

Для первоклассника форму в школе почему-то не продавали, а лишь озвучили требование к расцветке. Мальчикам полагался брючный костюм темно-синего цвета, однотонные рубашки пастельных тонов и галстук. Спасибо школьной ярмарке на три этажа в лайфстайл центре «Башкирия». Там выбор школьной формы просто огромный: комплект из пиджака и брюк белорусского производства с 45% шерсти (очень важный пункт!) обошелся в 4600 рублей. Сюда же галстучек в тон за 300 и три хлопковых рубашки по 600 рублей каждая. Запас носков есть и дома, отдельно тратиться на него не будем.

С выбором обуви пришлось помучиться: эти ботинки жмут, а эти надо долго зашнуровывать. В итоге остановились за замшевых туфлях за 3100 и симпатичным мешком для сменки в подарок.

Итого: форма для первоклассника – 9800 рублей. Уже почти половины запланированной суммы как не бывало.

СТРАДАНИЯ ПО КРОЛИКУ, ИЛИ ВЫБИРАЕМ РЮКЗАК

Я заранее знала, что самым сложным в эпопее «подготовить к школе и не сойти с ума» будет покупка рюкзака. Первой выносить мне мозг стала старшая дочь. Ее любимый розовый ранец с котиком, который верой и правдой отслужил три года, треснул по швам, поэтому срочно требовалась замена. Причем непременно на рюкзак с белым кроликом, иначе в школу чадо наотрез отказывалось идти.

Мы просмотрели ассортимент всех популярных онлайн-магазинов, изучили предложения от «Авито», но ни кролика, ни даже захудалого зайца нигде не было. Зато на той же школьной ярмарке дочери попался на глаза рюкзак с котом. Закрыв глаза на вырвиглазный сиреневый цвет, я выложила 3600 за новый ранец, лишь бы распрощаться с этим пунктом в списке покупок.

С младшим повезло еще больше. На дошкольной подготовке тетя подарила ему рюкзак, привезенный из Германии. Сын влюбился в него настолько, что и в первый класс решил отправиться с ним. Я только за, чистая экономия от 2500 до 4000 тысяч рублей.

Иногда можно отыскать приличные скидки на самое необходимое Фото: Евгения ГУСЕВА

Итого: 3600 за рюкзак для школьницы, и 0 рублей (по счастливой случайности) для первоклассника.

ВЕРИМ, ЧТО ФИЗКУЛЬТУРА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, А НЕ ОНЛАЙН

По поводу покупки физкультурной формы возник вопрос – а если в сентябре школы вдруг опять уйдут на самоизоляцию, и уроки физкультуры сведутся к заданиям в электронном дневнике «присядьте 20 раз», «выполните зарядку» и т.д.? Может, пока на этом пункте можно сэкономить? В минобре Башкирии обещают, что в сентябре все школьники отправятся за парты, поэтому чтобы потом не толпиться в магазинах, покупаем все сразу, тем более что и скидки сейчас хорошие.

Итак, кроссовки для мальчика в среднем обойдутся в 2 тысячи рублей – за эту цену можно рассчитывать на достаточно простую, но прочную модель, которая не развалится на первой же пробежке. Для девочки мы присмотрели модные розовые кроссовки с хорошей скидкой – всего 1200 вместо 2800. Что касается спортивного костюма, решили взять одну модель только разных расцветок за 1599 рублей.

Итого: 3600 за спортивную экипировку для первоклассника и 2700 – за комплект для четвероклассницы.

КАНЦТОВАРЫ ЛУЧШЕ БРАТЬ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ

На этом пункте я искренне хочу пожелать всем родителям терпения и запастись валерьянкой. А еще лучше расслабиться и позволить своему ребенку самостоятельно выбрать между «вот этим здоровским ластиком» и «вооон той зелененькой точилкой».

Я так и сделала: вручила детям по корзинке и с напутствием не сгребать все подряд и хоть иногда смотреть на цену, отправила их запасаться необходимым. Потом просто выкинула оттуда все самое откровенно бесполезное, добавила недостающее, и вуаля – к школе мы готовы!

Канцтовары лучше сразу брать с большим запасом Фото: Евгения ГУСЕВА

Не буду перечислять абсолютно все, что оказалось в чеке: обычно стандартный набор канцтоваров и тетрадей для всех школьников одинаковый (для младших классов уж точно). Всего на кассе мы заплатили 4800 с копейками и еле унесли пакеты с запасом тетрадей-альбомов-наборов картона и цветной бумаги и т.д. Делим на двоих и получаем по 2400 рублей на школьника.

Итого: по 2400 рублей на канцтовары с запасом на каждого.

Общий итог: 17350 рублей мы потратили на то, чтобы собрать в школу четвероклассницу и 16100 рублей выложили за подготовку первоклассника. От запланированной суммы осталось по 2650 и 3900 рублей соответственно, но мы не включили в общий список набор рабочих тетрадей, которые уже будут приобретаться в сентябре. Кроме того, мы совсем забыли про дистанционное обучение!

А ЕСЛИ ДИСТАНЦИОНКА ВЕРНЕТСЯ?

Давайте не будем списывать коронавирус со счетов и предположим, что осенью из-за второй волны эпидемии школы снова отправятся на дистанционное обучение. Горький прошлый опыт мне подсказывает, что необходимо: во-первых, приобрести большой удобный письменный стол, за которым с удобством разместятся оба школьника. Во-вторых: одного компьютера и простенького смартфона дочери для дистанционки оказалось совсем недостаточно. Конечно, оставшихся от 40000 тысяч денег не хватит на все запланированное, но ведь наверняка родители откладывали свои сбережения на школьные нужды?

Важно, чтобы у школьников был просторный удобный письменный стол Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итого, для учебы я приобрела удобный письменный стол за 4800 (спасибо, «Икея»!), простую, но надежную подержанную модель ноутбука за 16000 (продавец сделал скидку почти тысячу), а также простенький смартфон за 7 тысяч рублей в подарок на 1 сентября сыну. Все-таки ребенок должен быть всегда на связи, да и общаться с учителями и одноклассниками в интернете тоже пригодится.

Итого: 27800 рублей, из которых 21250 пришлось доложить из собственных сбережений, зато ребята экипированы по полной и готовы ко всем видам обучения.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Чтобы собрать ребенка в школу – государственных выплат вполне хватит, и даже еще останется. Но если готовиться к возвращению дистанционного обучения, то придется вложить и собственные накопления, но родители (особенно первоклассников) всегда начинают готовиться к школьному сезону заранее, поэтому к сентябрю никаких неожиданных и неприятных сюрпризов возникнуть не должно.