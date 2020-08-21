«Сначала думали, что пьяный валяется»: в Башкирии ищут водителя, который сбил и бросил молодого парня

Сейчас Владислав в тяжелом состоянии находится в реанимации

Родные и друзья 22-летнего Владислава Вдовина из Стерлитамака не могут найти себе места от переживаний. Вчера вечером парня сбила машина, когда он шел на встречу с друзьями. Сейчас Владислав в тяжелом состоянии находится в реанимации, а полиция разыскивает водителя, который сразу же скрылся с места аварии.

Как рассказал лучший друг Владислава, в тот вечер парень решил встретиться с друзьями. Когда приятели забеспокоились, что Владислава долго нет, они пошли к нему навстречу и увидели тело на обочине.

- Все произошло примерно в промежутке от 22.20-22.30, на улице 7 ноября, неподалеку от торгового центра «Дом». Там рядом пивной магазин, автомойка, вот там мы его и обнаружили. Сначала вообще подумали, что кто-то пьяный валяется, подошли поближе – а это Влад, лежит без сознания, голова в крови. Мы сразу же вызвали скорую помощь, приехала полиция. Владислава сразу отвезли в больницу, - рассказывает друг пострадавшего. – По всей видимости, водитель даже не думал останавливаться, когда сбил человека. Не было следов торможения. Из очевидцев тоже никого не было, поэтому мы даже не знаем марку автомобиля.

Сам Владислав сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице – у него разбит висок, сильный ушиб головного мозга, раздроблено колено, много ушибов и ссадин. Парень впал в кому: врачи борются за его жизнь и пока не делают никаких долгосрочных прогнозов.

Как рассказала мама Владислава Оксана, сын год назад вернулся из армии, а недавно ездил в Крым на заработки, чтобы помочь матери, которая воспитывает его в одиночку и души не чает в любимом сыне. Сейчас женщина убита горем и очень переживает за жизнь и здоровье Владислава.

- Он очень хороший, добрый мальчик. Мечтал поскорее найти и устроиться на постоянную работу, обзавестись семьей, столько планов на жизнь было, и тут в один момент просто все разрушилось. Как можно сбить человека и уехать, даже не остановившись, чтобы проверить – жив ли он, нужна ли помощь… - вздыхает Оксана Вдовина.

Если вы стали свидетелем аварии, или момент ДТП попал на запись с вашего видеорегистратора, пожалуйста, свяжитесь с мамой Владислава Вдовина по номеру 8(987)142-59-97 или позвоните в редакцию «КП-Уфа».