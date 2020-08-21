В Башкирии оштрафовали православный приход из-за вспышки коронавируса

В храме села Ишпарсово службы не прекращались даже во время режима самоизоляции. Фото: Уфимская епархия РПЦ

На днях городской суд Стерлитамака оштрафовал местный православный приход за вспышку коронавируса. Как стало известно «Комсомолке», священнослужители вопреки запрету проводили службы в церкви села Ишпарсово, что в Стерлитамакском районе Башкирии.

Как известно, начиная с 31 марта по 2020 года в Башкирии действовал режим жесткой самоизоляции, все массовые мероприятия были запрещены, а двери церквей и мечетей были закрыты для прихожан. Как выяснилось в суде, жители села Ишпарсово продолжали посещать храм вопреки запретам. В частности, сельчане собрались на молитву 9 мая. После это службы несколько человек заразились коронавирусом и попали в больницу.

Спустя некоторое время на место выехали сотрудники Роспотребнадзора и составили протокол об административном правонарушении. Настоятеля храма пригласили на беседу в местное управление ведомства, но священник туда не явился. Не пришел он и на заседание в городской суд Стерлитамака, где рассматривалось это дело.

По решению Стерлитамакского городского суда местная религиозная организация оштрафована на 200 тысяч рублей – в ходе заседания было доказано, вспышка коронавируса произошла из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.