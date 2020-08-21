Коронавирус в Башкирии на 21 августа 2020 года: медики рассказали, когда республика вернется к обычной жизни после эпидемии

Чтобы победить коронавирус, важно, чтобы все не пренебрегали мерами безопасности и носили защитные маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» продолжает информировать своих читателей о ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. Как, по последним данным Миздрава, за сутки в республике зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19, а общее число инфицированных в регионе достигло 7435 человек. Из них 670 лечатся амбулаторно, а еще 82 находятся в стационарах. При этом состояние шести пациентов внушает врачам опасение, а еще троих пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки выписались 69 человек, всего с начала эпидемии справиться с опасным вирусом смогли 6656 жителей Башкирии. Новых случаев летальных исходов от инфекции также не было зарегистрировано.

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На днях в гостях у «Комсомольской правды-Уфа» побывала заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина. В беседе с «Комсомолкой» она рассказала, когда в регионе будут окончательно сняты все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

- Назвать эпидемиологическую обстановку нормальной можно будет только тогда, когда выздоровеют последние заболевшие, и после этого еще пройдет 14 дней. То есть, когда за две недели у нас никто не заболеет, тогда мы будем считать, что эпидемиологическая обстановка благополучная, - пояснила Галина Пермина.

Также замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии отметила, что переход на третий этап снятия ограничений наступит, когда коэффициент распространения коронавируса будет очень низким. Сейчас он составляет всего единицу.

А еще врач подчеркнула, что вирус очень живучий и может сохраняться на поверхностях до двух суток. Поэтому очень важно дезинфицировать поверхности столов, дверные ручки, стулья и экраны смартфонов, тщательно проветривать помещения и не забывать про защитные маски.

- На твердой поверхности коронавирус жизнеспособен до 48 часов. Если поверхность не обрабатывать, то если на нее кто-то чихнул, а потом другой провел рукой по этому месту и дотронулся до лица, есть риск заражения, - отметила Галина Пермина.