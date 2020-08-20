«Уфа» вновь отобрала очки у московского «Спартака»

Фото: ФК "Спартак"

Футбольный клуб «Уфа» уже в третьем туре нового сезона принимал у себя дома на стадионе «Нефтяник» самый титулованный и популярный клуб России – «Спартак». Изюминку противостоянию добавляло то, что совсем недавно гендиректором московской команды стал Шамиль Газизов, тот самый человек, с которым ассоциируются все успехи «Уфы» последних лет. Естественно, менеджер не мог пропустить возможность вернуться на родину и лично присутствовал на теперь уже для него гостевом матче.

Впрочем, как выяснилось, с уходом Газизова «Уфа» ничуть не изменилась и готова давать бой каждому топ-сопернику, который прибывает в столицу Башкирии. Серьезность намерений стала понятна уже на второй минуте, когда в первой же атаке на розыгрыш углового прибежал Аликин и головой пробил так, что Максименко лишь оставалось сопроводить мяч взглядом – 1:0.

Начало получилось за здравие, только вот это, похоже, сыграло плохую службу для команды. Легко забив первыми, хозяева откатились назад, а вот соперник, наоборот, принялся яростно атаковать и пытаться сравнять счет.

Это привело к тому, что на 12-й минуте «Спартак» заработал пенальти. Это Йокич сыграл рукой после подачи Зобнина. Исполнять 11-метровый удар вызвался Ларссон. Пробил шведский нападающий очень даже неплохо, но великолепно сыграл Беленов, в очередной продемонстрировавший свое мастерство.

«Спартак» подобное разозлило еще больше, и «Уфа» все-таки пропустила на 18-й минуте. Гол пришел после розыгрыша углового. Его автором стал Понсе – 1:1.

На этом игра фактически завершилась. Все остальное время москвичи упорно шли вперед, а «Уфа» довольно спокойно оборонялась. Пропустить хозяева, конечно, могли, только вот точности нападающим «Спартака» в этот вечер явно не хватало. В итоге, матч так и завершился с ничейным результатом.