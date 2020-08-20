В Уфе подорожает проезд в автобусах

Сейчас пассажиры вынуждены ездить в автобусах в перчатках и масках

14 августа в администрации Уфы прошла пресс-конференция на тему организации транспортного обслуживания горожан. Ремонт дорог, подорожание проезда в автобусах, будущий трамвай, который соединит юг и север города – «Комсомолка» расскажет, что обсуждалось на встрече с городскими властями.

ПРОЕЗД – ДО 28 РУБЛЕЙ

Основной темой пресс-конференции было подорожание проезда в автобусах. Начальник Управления транспорта и связи Ильдар Юланов рассказал, что частные перевозчики неоднократно обращались в мэрию с просьбой повысить стоимость проезда по маршрутам с нерегулируемым тарифом, обосновывая это снижением пассажиропотока в последние четыре месяца, ростом цен на автомобильное топливо и запчасти.

- Учитывая доводы перевозчиков, а также необходимость сохранения текущего количества автобусов и обновления подвижного состава, мы обратились в Госкомитет РБ по тарифам с предложением пересмотра предельных максимальных цен, - сказал Юланов.

В данный момент ведомство на официальном сайте для экспертизы и получения предложений опубликовало проект постановления о внесении изменений.Согласно проекту, тариф на проезд составит 28 рублей (сейчас стоимость проезда составляет 25 рублей).

Зато «Башавтотранс» сохранит стоимость проезда на своих автобусах в размере 20 рублей по карте «Алга». Частные же перевозчики планируют установить стоимость проезда по ней – 23 рубля.

БУДЕТ ЛИ ТРАМВАЙ?

Журналистам рассказали и про перспективы развития трамвайной сети Уфы. По плану трамвай должен будет соединить северную и южную части города. Напомним, что трамвайное сообщение прервалось 20 лет назад после демонтажа путей на проспекте Октября.

Поначалу власти рассматривали тот вариант, что по проспекту Октября снова проедут трамваи. Но в итоге предлагается проложить новый маршрут по улице Российской. – Строительство 10-километровой линии позволит снизить загруженность дорожной сети и обеспечить для горожан быстрое и комфортное передвижение, – сказал Юланов. – Новая трасса не нанесет ущерба благоустройству и озеленению улицы. В дальнейших планах – соединить трамвайными путями микрорайоны Инорс и Сипайлово.

В данный момент готовится заявка на федеральное финансирование масштабного инфраструктурного проекта.

На пресс-конференции отметили, что в случае одобрения проекта федеральными властями будут заменены и трамваи, и рельсы.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ?

Многих на встрече волновал вопрос, когда откроется улица Комсомольская. Из-за ее перекрытия в Уфе случается транспортный коллапс во время час-пика.

К сожалению, улица будет перекрыта еще долго. Как минимум до Нового года – с 18 августа 2020 года до 31 декабря 2020.

Так, будет закрыт участок от улицы Шафиева до улицы Лесотехникума по четырем полосам. Также будет закрыто движение автотранспорта правого поворота на ТРЦ «Июнь» по улице Комсомольской.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности движения при производстве дорожных работ, сообщили в администрации.

По словам строителей, эти меры вынужденные и необходимые, так как дорога строится заново со всеми инженерными коммуникациями.

Отметим, что полное завершение работ на Комсомольской запланировано на конец 2021 года. Здесь проходит капитальный ремонт – меняются трубы, кладется новый асфальт, устанавливаются бордюры, новые столбы освещения. По планам – здесь будет шесть полос для движения. Новая Комсомольская разгрузит проспект Октября. Горожане получат улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, ливневой канализацией, освещением и остановочными павильонами.Также на данном участке улично-дорожной сети появятся камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели.