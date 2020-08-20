Коронавирус в Башкирии на 20 августа 2020 года: в республике врач, зараженный ковидом, работал в больнице

За сутки коронавирус выявили у 35 жителей республики Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так. за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 35 новых случая заболевания ковидом, а общее число зараженных достигло 7402 человек. Из них 115 находятся на лечении в стационарах республики: состояние 7 пациентов оценивается как тяжелое, на искусственной вентиляции легких находятся 3 человека. Еще 673 человека с легкой или бессимптомной формой заболевания находятся на амбулаторном лечении.

- С полным выздоровлением выписано за сутки 23 человека, всего вылечилось с начала эпидемии 6587 жителей республики. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших – 27, - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

В БАШКИРИИ ВРАЧ, ЗАРАЖЕННЫЙ КОВИДОМ, ЛЕЧИЛ ПАЦИЕНТОВ

В Кировском районе Уфы будут судить заведующего терапевтическим отделением одной из поликлиник башкирской столицы. Медика обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно – противоэпидемического благополучия населения.

Как пояснили в пресс-службе Кировского районного суда, врач проявила халатное отношение при выдаче справки с отрицательными результатом анализов на коронавирус. Пациентом при этом тоже был медик, который прибыл из Таджикистана и находился на карантине в санатории «Радуга»

- На основании этой справки пациент уехал в Нефтекамск и приступил к работе в больнице, в связи с чем создались условия для распространения инфекции для контактных лиц, – уточнили в суде. – Тем более, что тест на COVID-19 у медика в действительности был положительным.