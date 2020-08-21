«На теле появлялись маленькие синячки»: история уфимки, которая победила и рак, и коронавирус

Эльвира считает, что выжила, потому что поверила в себя и свои силы.

Когда человек узнает, что у него рак – в какой-то момент у него опускаются руки. Не хочется жить, нет сил бороться, да и ради чего, ведь онкология неизлечима. А вот и нет, отвечает жительница Благоварского района Башкирии Эльвира Конрад, и ее словам можно доверять. Молодая женщина победила и лейкоз, и коронавирус – и выжила, потому что поверила в себя и свои силы.

МУЧИЛИ СЛАБОСТЬ И СТРАННЫЕ СИНЯКИ НА ТЕЛЕ

Впервые о своем диагнозе Эльвира узнала на 36 неделе беременности, когда уже готовилась к рождению второго ребенка.

- Вторая беременность у меня протекала тяжело. Я постоянно чувствовала усталость, у меня случались нервные срывы, кружилась голова и сильно тошнило. А еще стоило хоть слегка удариться – на теле сразу появлялись маленькие синячки, которые долго не проходили. Сначала я списывала все на поздний токсикоз, но где-то внутри у меня были сомнения, что что-то не так. Впрочем, все анализы были в норме, ребенок развивался по срокам. И лишь когда в рвотных массах появились прожилки крови, мой лечащий врач принял решение о госпитализации в местную больницу, - вспоминает Эльвира.

Несколько дней врачи просто наблюдали за состоянием пациентки. К тому моменту показатели крови начали падать, и Эльвиру отправили в уфимскую клинику, а там уже ее отправили на консультацию к гематологу в РКБ.

- Тогда я начала понимать, что что-то не так. У меня в семье уже был печальный опыт, болела лейкозом тетя. И когда мне сделали пункцию костного мозга из грудины, я почти и не сомневалась, что у меня что-то подозревают, но боялась задать этот вопрос врачу. И вообще старалась не нервничать, чтобы не навредить ребенку. Вскоре меня перевели в РКБ, и там, в приемном покое меня прямо в лоб спросили: «И как давно у тебя лейкоз?». Я была в шоке, у меня началась истерика, я не хотела верить, что это происходит именно со мной, - вспоминает женщина. – В голове крутилось: а что же мой сын, что будет с ним? Родится ли он здоровым?

Сейчас Эльвира наслаждается материнством и семейной жизнью. Фото: Эльвира Конрад

«МЫ НАЧИНАЕМ ЛЕЧЕНИЕ, СОБЕРИСЬ!»

А вскоре состояние будущей матери и плода начало стремительно ухудшаться, поэтому врачи приняли решение о кесаревом сечении. И 4 октября 2019 года на свет появился мальчик – к счастью, доношенный и здоровый. А вот у Эльвиры началось маточное кровотечение, она потеряла почти три литра крови, поэтому ее повторно прооперировали, а потом еще в реанимации вливали литрами донорскую кровь. А врачи тем временем договаривались с клиниками Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы они приняли на лечение молодую женщину, ведь необходимо было начинать химиотерапию.

- Пока я лежала в реанимации, у меня начались носовые кровотечения, каждый день организм преподносил новый неприятный сюрприз. На меня постоянно накатывала тоска. Когда меня переводили в гематологию, в соседней палате умерла женщина. Да и атмосфера там очень страшная, гнетущая. Я поняла, что если останусь тут, мне тоже придет конец. К счастью, меня согласились принять в московском Институте гематологии. Мы с мужем прилетели туда, и силы резко кончились. Словно сквозь черную глухую стену я услышала слова врача: «Эльвира, мы начинаем лечение, соберись». В этот же вечер мне начали проводить первый курс химиотерапии, - рассказывает Эльвира Конрад.

«САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ – КОГДА ВИДИШЬ И ОБНИМАЕШЬ СВОИХ ДЕТЕЙ»

И тут молодой матери снова повезло. Если сначала врачи подозревали другой вид лейкоза, который протекает очень тяжело и требует пересадки костного мозга, то после обследования выяснилось, что у Эльвиры - острый промиелоцитарный лейкоз, который хорошо реагирует на лечение. Верилось, конечно, в это с трудом. Как рак может легко лечиться?

Да и первый курс «химии» дался Эльвире очень тяжело – постоянно повышалась температура, тошнило, все болело, тяжело было даже встать с кровати. В рту образовывались кровоточащие язвы, а в легких скапливалась вода. Хорошо, что постоянно рядом был муж, который не давал унывать и рассказывал последние новости о детях.

- Я лежала в палате с пациентами, которым было совсем плохо. И в тот момент ты перестаешь себя жалеть, потому что видишь – да, тебе плохо. Но есть те, кому хуже в раз десять, поэтому возьми себя в руки и борись! – вспоминает женщина.

А через месяц произошло и вовсе невероятное: Эльвиру с мужем отпустили ненадолго домой – повидать детей, набраться сил перед следующей «химией». Женщина была в шоке: результаты анализов показали всего 3,6 % бластов (раковых клеток) в крови против 73% при поступлении.

- 20 дней я пробыла дома. Впервые увидела сына, взяла его на руки расцеловала. Он тоже меня почувствовал, стал спокойнее, меньше плакал, - вспоминает Эльвира. – Тогда я поняла, что моя борьба не напрасна, и это придало мне новые силы. Еще через две «химии» мне рассказали, что я вышла в ремиссию, и теперь мне требуется только поддерживающее лечение.

ПОБЕДИЛА РАК, НО ЗАРАЗИЛАСЬ КОРОНАВИРУСОМ?

А в конце марта в стране вспыхнула эпидемия коронавируса, и лечение в Москве стало невозможным. Эльвире предложили госпитализацию в РКБ, чтобы продолжить поддерживающую терапию там. Женщина согласилась, а вскоре там произошла вспышка ковида, и больницу закрыли на карантин.

- Мне было очень страшно: я только разобралась с раком, а тут коронавирус – совершенно неизвестный и тоже смертельно опасный (особенно с моим иммунитетом) вирус, - признается женщина.

Опасения оказались ненапрасными: Эльвира действительно подхватила коронавирус. Ее мучил сильный кашель, поднялась температура, а КТ показала более 30 % поражения легких. Казалось, что все – надежды нет, но Эльвира снова пошла на поправку.

- В больнице творился полный бардак, врачи постоянно менялись, близких, естественно, не пускали, медики ничего толком не объясняли. Нас лечили антибиотиками и препаратами от СПИДа (а там такие побочки, бедная моя печень!), подключали кислород, когда было совсем тяжело дышать. Я лежала в боксе и молилась, чтобы снова увидеть своих детей. Мои молитвы были услышаны: когда три мазка показали отрицательный результат, меня выписали домой на самоизоляцию, - улыбается Эльвира.

11 МЕСЯЦЕВ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ И ВЕРА В СЕБЯ

9 мая самоизоляция кончилась, и Эльвира вдруг неожиданно поняла, что безумно соскучилась по жизни.

- Я позвонила мужу и говорю: «Послушай, можно я возьму твою машину? И вообще, давай махнем на выходных на рыбалку?» Муж на том конце просто упал в обморок от неожиданности и счастья. И мы поехали! Ничего, правда, не поймали, но веселились, смеялись от души! Я ощутила такую легкость и счастье, что, наконец, все страшное позади, что я живу! Сейчас я наслаждаюсь каждым днем, нахожусь с моей семьей, моими детьми и наслаждаюсь каждым днем, каждой прожитой минутой! – признается Эльвира Конрад.

Три недели назад Эльвира закончила последний курс поддерживающего лечения, и на этом ее 11-месячная история борьбы с болезнью завершилась. Теперь ей предстоит только раз в три месяца проходить в Москве обследование и контролировать свои показатели крови. Женщина благодарит всех врачей в РКБ, которые поддерживали и искренне верили в ее выздоровление.

- А всем, кто столкнулся с тяжелой болезнью, я советую не унывать и не раскисать. Если вы хоть на секунду допустите, что болезнь окажется сильнее, так и будет. Верьте в себя, боритесь, цепляйтесь за жизнь и все обязательно получится! – советует Эльвира Конрад.