Праздничное открытие «Галамарта» в Уфе: шок-цены целых два дня

Праздничное открытие «Галамарта» в Уфе. Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

В ближайшие выходные, 22 и 23 августа, в Уфе состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Не упустите приобрести в эти дни товары по ШОК-ценам. Например, школьный рюкзак к новому учебному году обойдется вам всего за 199 рублей! Также по 25 августа включительно в магазине будут действовать специальные цены и на десятки других товаров: заварочный чайник за 89 рублей, утюг с отпаривателем – за 319 рублей, набор кистей для макияжа – за 69 рублей.

Что еще стоит взять в «Галамарте» по ШОК-ценам:

- 22 августа: швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX за 99 рублей, а электрический чайник – за 199 рублей;

- 23 августа: 3 кг стирального порошка LOSK – за 99 рублей, кастрюля с крышкой или набор ножей – за 199 рублей;

- 22 и 23 августа: подушка – 99 рублей.

В «Галамарте» вы найдете буквально все для дома и дачи: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Обновить интерьер можно за раз, не выходя при этом из бюджета - здесь всегда низкие цены, плюс каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Уфа, ул. Ахметова, 299, ТЦ «Затон», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

Сайт: www..galamart.ru

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